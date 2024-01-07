https://sputnikarabic.ae/20240107/وزير-الخارجية-القطري-الهجوم-ضد-أحد-كبار-قادة-حماس-تسبب-في-تعقيد-المفاوضات-بشأن-إطلاق-الرهائن-1084787842.html

وزير الخارجية القطري: الهجوم ضد أحد كبار قادة "حماس" تسبب في تعقيد المفاوضات بشأن إطلاق الرهائن

وزير الخارجية القطري: الهجوم ضد أحد كبار قادة "حماس" تسبب في تعقيد المفاوضات بشأن إطلاق الرهائن

صرح وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الأحد، أن الهجوم الذي أسفر عن اغتيال صالح العاروري، أحد كبار قادة حركة حماس، تسبب في تعقيد المفاوضات... 07.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-07T18:36+0000

2024-01-07T18:36+0000

2024-01-07T18:36+0000

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

قطر

أخبار قطر اليوم

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

الأخبار

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1b/1080451125_0:88:3051:1804_1920x0_80_0_0_0a2cb398ec488f62adc5c3e895e2627b.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وأعرب وزير الخارجية القطري عن أسفه إزاء استمرار الحرب بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة و"بوتيرة متصاعدة"، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.جاءت تصريحات آل ثاني، في مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور قطر، أوضح خلالها، قائلا: "يؤسفنا أنه رغم كافة الجهود طيلة 3 أشهر ما زالت الحرب في قطاع غزة مستمرة وبوتيرة متصاعدة".وأكد آل ثاني أنه "يجب احتواء الأزمة في أسرع وقت والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة"، منوها بأنه "ما زال تهديد النزوح واردًا وتهديد قائم بنكبة فلسطينية جديدة بدليل التصريحات المستفزة لبعض الوزراء الإسرائيليين المتطرفين".من ناحية أخرى، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، رفض بلاده لتصريحات بعض المسؤولين الإسرائيليين حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول أخرى، قائلا: "لا يجب إجبار المدنيين في غزة على النزوح ونرفض تصريحات المسؤولين الإسرائيليين التي تتحدث عن إعادة توطين سكان غزة".وأضاف بلينكن، بالقول: "90% من السكان في غزة يواجهون نقصا في الغذاء ونناقش مع إسرائيل الحاجة لبذل كل ما يمكن لإيصال مزيد من المساعدات إلى غزة وتجنب سقوط ضحايا مدنيين"، وتابع بلينكن: "يجمعنا التزام بضمان عدم توسع النزاع وعدم ظهور جبهة جديدة في المنطقة".وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استئناف العمليات القتالية ضد "حماس" في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية، والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر الماضي، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

https://sputnikarabic.ae/20240107/أونروا-90--من-سكان-غزة-تعرضوا-لـالتهجيرة-القسري-1084780273.html

https://sputnikarabic.ae/20240107/مقتل-صحفيين-فلسطينيين-جراء-غارة-إسرائيلية-غربي-خان-يونس-في-قطاع-غزة-1084777530.html

قطر

غزة

قطاع غزة

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, قطر, أخبار قطر اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الأخبار, الولايات المتحدة الأمريكية