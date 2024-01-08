https://sputnikarabic.ae/20240108/المرحلة-الثالثة-من-الحرب-في-غزة-ما-بنود-وتداعيات-الخطوة-الإسرائيلية-الجديدة؟-1084809089.html

المرحلة الثالثة من الحرب في غزة... ما بنود وتداعيات الخطوة الإسرائيلية الجديدة؟

المرحلة الثالثة من الحرب في غزة... ما بنود وتداعيات الخطوة الإسرائيلية الجديدة؟

في ظل الخسائر التي تتكبدها إسرائيل خلال توغلها البري في قطاع غزة، قالت تقارير عبرية إن الجيش الإسرائيلي بدأ المرحلة الثالثة في الحرب. 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T21:11+0000

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وقال موقع "والا" إن الجيش الإسرائيلي بدأ رسميا المرحلة الثالثة من الحرب في قطاع غزة التي تشمل شن غارات جوية دقيقة والقيام بعمليات خاطفة في القطاع.وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الاثنين، لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميريكية، إن إسرائيل تتجه إلى المرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة والتي ستشهد خفضاً لمستوى العمليات العسكرية المكثفة والانتقال نحو العمليات الخاصة، لكنها ستكون مرحلة أطول من المرحلتين السابقتين، وفقا للعربية.وطرح البعض تساؤلات عن بنود هذه المرحلة الجديدة في الحرب الإسرائيلية على غزة، وتداعياتها وتأثيرها على جهود الوساطة بشأن تبادل الأسرى ووقف المعارك.تقييد العملياتاعتبر نبيه عواضة، الباحث اللبناني في الشؤون الإسرائيلية، أن خطة المرحلة الثالثة الإسرائيلية، تتضمن الانتقال من العمليات الموسعة إلى الإجراء الجراحي المقيد، بما فيها تنفيذ عمليات توغل وهجوم باتجاه نقاط محددة ومن ثم الانسحاب منها، كذلك تنفيذ عمليات اغتيال.وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك، وهذا استمرار الأعمال الحربية لكن بطرق وخطط مختلفة، وهو ما يفتح الباب أمام نقاش من جانب آخر مع الولايات المتحدة الأمريكية، بحيث تتحقق رغبتها في تقليص الكتلة النارية منعًا للحرج، ومن جاحت آخر له علاقة بالنقاش الدائر في تل أبيب حول اليوم الثاني للحرب.وتابع: "بكل الأحوال مسار العلاقة مع أمريكا قلق وبالجانب الآخر بدأ في تل أبيب تصدعا في الائتلاف الحاكم، ووصلت الأمور الى حد الشرخ في العلاقة مع الجيش على خلفية استباق التحقيقات بشأن ما حدث في ٧ أكتوبر.ويرى أن هذه الأمور سوف تدفع تسريع الحسم بالخلاف، ولا يستبعد أن ينسحب بني غانتس من الحكومة وتفجر حكومة الطوارئ وسقوطها.إعادة تموضعفي السياق، اعتبر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية والقيادي في حركة فتح، أن المرحلة الثالثة في حرب غزة لم تبدأ بعد، لكن هناك مطالب أمريكية بذلك، فيما تنتظر إسرائيل الضوء الأخضر خلال زيارة بلينكن.وبسحب حديثه لـ "سبوتنيك"، تتضمن هذه المرحلة من الحرب إعادة تموضع الجيش الإسرائيلي في بعض المناطق بقطاع غزة، ومن ضمنها السيطرة على محور فيلادلفيا، ومعبر رفح، والتحكم في حركة الخروج والدخول للمواطنين الفلسطينيين.كما يتضمن كذلك إنشاء عدة حواجز في خان يونس يفصلها عن الوسط، وحاجز آخر في منطقة وادي غزة يفصل الجنوب بشكل كامل عن الشمال، ونقطة ارتكاز ثالثة في الشمال الغربي لمدينة غزة، مع الاعتماد على تنفيذ عمليات نوعية بين الفينة والأخرى، واستخدام الطيران بشكل أقل عما كان عليه في السابق.ويرى أن هذه الخطة مطلب أمريكي وقد توافق إسرائيل عليه لتخفف من حجم الخسائر التي تعرضت لها داخل عمق المدن، وهذا أيضا يوافق عليه الجيش الإسرائيلي بشكل كبير بعد أن تكبد خسائر داخل عمق غزة، بالتالي ينتقل الجيش لهذه المرحلة أفضل من الاستمرار في نفس الحالة، خاصة أن معارك الشمال لا تزال كما هي، واليوم أطلقت صواريخ من الشمال، على الرغم مما قاله جيش إسرائيل أنه سيطر بشكل كامل على الشمال.وأكد أن هذه المرحلة إعادة تموضع لإسرائيل في غزة، وانتشار في عدة مدن مع تقليل عمليات التوغل للعمق، لكن ذلك يحتاج إلى وقف الحرب في خان يونس، ووقف التوغل في الوسط، وحتى الآن لا يزال القتال مستمرًا.وأشار إلى رفض نتنياهو بدء هذه المرحلة، حيث يريد أن يكمل التوغل في خان يونس، حتى نهاية يناير عسى أن يجد ضالته كما يدعي في الوصول لقيادة المقاومة أو أسراه، وأن يكون هناك لديه فرصة في استمرار الحرب.واعتبر أن المخطط الإسرائيلي في الدخول بهذه المرحلة مرهون برد فعل المقاومة الفلسطينية وقدرتها على الاستمرار في الحرب، وكذلك قدرة جيش إسرائيل على الصمود في هذه الفترة.ويزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إسرائيل، اليوم الإثنين. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن بلينكن سيبحث مع المجلس الوزاري المصغر لإدارة الحرب على قطاع غزة "كابينيت الحرب"، المرحلة الثالثة من الحرب الدائرة على قطاع غزة.واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس"على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، ما يزيد عن 22 ألف قتيل فلسطيني، جلهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.

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