https://sputnikarabic.ae/20240108/ولي-العهد-السعودي-يؤكد-لبلينكن-أهمية-وقف-العمليات-العسكرية-في-قطاع-غزة-1084806411.html
ولي العهد السعودي يؤكد لبلينكن أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة
ولي العهد السعودي يؤكد لبلينكن أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على "أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في... 08.01.2024, سبوتنيك عربي
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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ابن سلمان، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مدينة العُلا، وجرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها.وأكد ولي العهد السعودي على "أهمية وقف العمليات العسكرية والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين والجنود، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 23 ألف قتيل وأكثر من 59 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240108/ابن-زايد-وبلينكن-يؤكدان-أهمية-الحيلولة-دون-توسع-الصراع-في-المنطقة-والتوصل-للسلام-1084797264.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
ولي العهد السعودي يؤكد لبلينكن أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة
18:18 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 18:49 GMT 08.01.2024)
أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على "أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وتكثيف المزيد من الجهود على الصعيد الإنساني".
وذكرت وكالة
الأنباء السعودية "واس"، أن ابن سلمان، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مدينة العُلا، وجرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها.
وأكد ولي العهد السعودي على "أهمية وقف العمليات العسكرية والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين والجنود، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 23 ألف قتيل وأكثر من 59 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.