https://sputnikarabic.ae/20240108/ولي-العهد-السعودي-يؤكد-لبلينكن-أهمية-وقف-العمليات-العسكرية-في-قطاع-غزة-1084806411.html

ولي العهد السعودي يؤكد لبلينكن أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة

ولي العهد السعودي يؤكد لبلينكن أهمية وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الاثنين، خلال لقائه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على "أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T18:18+0000

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وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ابن سلمان، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مدينة العُلا، وجرى تبادل الآراء حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، خاصة مستجدات الأحداث في غزة ومحيطها والمساعي بشأنها.وأكد ولي العهد السعودي على "أهمية وقف العمليات العسكرية والعمل على تهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام بما يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وتحقيق السلام العادل والدائم".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين والجنود، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 23 ألف قتيل وأكثر من 59 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.

https://sputnikarabic.ae/20240108/ابن-زايد-وبلينكن-يؤكدان-أهمية-الحيلولة-دون-توسع-الصراع-في-المنطقة-والتوصل-للسلام-1084797264.html

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