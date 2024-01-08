https://sputnikarabic.ae/20240108/تحديات-تقنية-تعرقل-مهمة-مركبة-أمريكية-في-استكشاف-سطح-القمر-1084809577.html
تحديات تقنية تعرقل مهمة مركبة أمريكية في استكشاف سطح القمر
تحديات تقنية تعرقل مهمة مركبة أمريكية في استكشاف سطح القمر
تواجه مركبة أمريكية مخصصة للهبوط على سطح القمر، منذ أكثر من 50 عامًا، مشكلة تقنية. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T21:45+0000
2024-01-08T21:45+0000
2024-01-08T21:45+0000
مركبة فضاء
الولايات المتحدة الأمريكية
منوعات
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المركبة حملها الصاروخ الذي أطلق في وقت سابق اليوم الاثنين، وفقًا لشركة "أستروبوتيك" المصنعة للمركبة، وتعمل الشركة حاليًا على حل المشكلة التقنية التي أثرت على توجيه المركبة، بسبب خلل يمنعها من الحفاظ على استقرارها أمام الشمس.تفصيلات الشركة تشير إلى أن المركبة تعتمد على ألواح شمسية يجب توجيهها نحو الشمس لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج الكهربائي، وتستخدم الكهرباء المولدة لشحن البطاريات وضمان استمرار تشغيل وظائف المركبة وحمولتها.كانت المركبة قد أطلقت من ولاية فلوريدا على متن صاروخ "فولكن سينتور" التابع لمجموعة "يو إل إيه". ورغم أن المركبة بدأت تشغيلها بنجاح بعد الانطلاق، إلا أن المشكلة التقنية ظهرت لاحقًا.تؤكد "أستروبوتيك" أنها تعمل على حل المشكلة وستقدم مزيدًا من التفاصيل بمجرد الحصول على البيانات وتحليلها.
https://sputnikarabic.ae/20240107/لقطات-جديدة-تكشف-عن-الألوان-الحقيقية-لكوكبي-نبتون-وأورانوس-فيديو--1084778254.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مركبة فضاء, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
مركبة فضاء, الولايات المتحدة الأمريكية, منوعات
تحديات تقنية تعرقل مهمة مركبة أمريكية في استكشاف سطح القمر
تواجه مركبة أمريكية مخصصة للهبوط على سطح القمر، منذ أكثر من 50 عامًا، مشكلة تقنية.
المركبة حملها الصاروخ الذي أطلق في وقت سابق اليوم الاثنين، وفقًا لشركة "أستروبوتيك" المصنعة للمركبة، وتعمل الشركة حاليًا على حل المشكلة التقنية التي أثرت على توجيه المركبة، بسبب خلل يمنعها من الحفاظ على استقرارها أمام الشمس
.
تفصيلات الشركة تشير إلى أن المركبة تعتمد على ألواح شمسية يجب توجيهها نحو الشمس لتحقيق أقصى قدر من الإنتاج الكهربائي، وتستخدم الكهرباء المولدة لشحن البطاريات وضمان استمرار تشغيل وظائف المركبة وحمولتها.
كانت المركبة قد أطلقت من ولاية فلوريدا على متن صاروخ "فولكن سينتور" التابع لمجموعة "يو إل إيه". ورغم أن المركبة بدأت تشغيلها بنجاح بعد الانطلاق، إلا أن المشكلة التقنية ظهرت لاحقًا.
تؤكد "أستروبوتيك" أنها تعمل على حل المشكلة وستقدم مزيدًا من التفاصيل بمجرد الحصول على البيانات وتحليلها.