https://sputnikarabic.ae/20240108/تحذير-من-مصرف-ليبيا-المركزي-بشأن-الإنفاق-العام-1084800252.html

تحذير من مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام

تحذير من مصرف ليبيا المركزي بشأن الإنفاق العام

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الاثنين، تحذيرا من الاستمرار على نفس الوتيرة للإنفاق العام، وذلك في ظل تفاقم العجز في إيرادات النقد الأجنبي لتغطية الطلب... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T13:54+0000

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وقالت بوابة "الوسط" الليبية" إن وتيرة الإنفاق العام في ليبيا حاليا من شأنها أن تسبب انعكاسات سلبية على الوضع الاقتصادي، واحتياطيات المصرف والاستدامة المالية للدولة، ما يزيد من الضغوط على سعر الصرف.يأتي تحذير المصرف المركزي بعدما أصدر، أمس الأحد، بيانات تفيد بارتفاع ملحوظ في الإنفاق على المرتبات خلال العام الماضي، حيث بلغت 60 مليار دينار بزيادة 27.4% عن العام الماضي، حين خصص للبند نفسه 47.1 مليار دينار.في السياق ذاته، زادت معدلات استخدام النقد الأجنبي مسجلة 21 مليار دولار بارتفاع بلغ 31.2% مقارنة بالعام الماضي حين بلغت 16 مليار دولار فقط، وفق بيانات المصرف.ولفت المصرف الليبي إلى انخفاضات إيرادات الجمارك الموردة إليه نسبة إلى استخدامات المصارف من النقد الأجنبي، إذ بلغت النسبة 0.3% فقط من إجمالي الإيرادات.يذكر أنه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عاد سوق الأوراق المالية الليبي للعمل بعد انقطاع طويل دام لسنوات، أثر هذا الانقطاع على الوضع الاقتصادي في البلاد وسبب إشكاليات كبيرة في أسعار الصرف بين المصرف المركزي والأسواق الموازية، الأمر الذي قال عنه الخبراء بأن هذه العودة تحتاج إلى استقرار سياسي حتى ينتعش الاقتصاد الليبي الذي عاني من عدة إشكاليات اقتصادية دامت لسنوات.

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