https://sputnikarabic.ae/20240108/سلطات-دونيتسك-أوديسا-ونيكولايف-مدينتان-روسيتان-ويجب-تحريرهما-1084790916.html
سلطات دونيتسك: أوديسا ونيكولايف مدينتان روسيتان ويجب تحريرهما
سلطات دونيتسك: أوديسا ونيكولايف مدينتان روسيتان ويجب تحريرهما
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ضرورة تصحيح الخطأ المتعلق بتبعية مدينتي أوديسا ونيكولايف إلى أوكرانيا، لأنها مدن روسية وبالتالي يجب تحريرها. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T03:05+0000
2024-01-08T03:05+0000
2024-01-08T03:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أوديسا
أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:261:2712:1787_1920x0_80_0_0_e713fd8fad4790758c9bc320a219d7ef.jpg
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أوديسا هي المدينة التي أسستها كاترين (الإمبراطورة كاترين الثانية) عام 1794، وبأمرها ظهرت هذه المدينة، فهل هي مدينة روسية؟ بالطبع روسية".وأضاف بوشيلين أن مدينة نيكولايف تم استعادتها خلال الحروب الروسية التركية، ما يجعلها أيضا مدينة روسية.كان أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، قال يوم السبت، إن تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للأمن، وللتحرير الكامل لجمهورية دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20240106/سلطات-دونيتسك-تحرير-سوليدار-وأرتيوموفسك-ومارينكا-أمرًا-مهمًا-بالنسبة-لتحرير-كامل-الجمهورية-1084741485.html
أخبار جمهورية دونيتسك
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101600/11/1016001116_0:7:2712:2041_1920x0_80_0_0_c143a330a55158d38f6564b733ba460e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أوديسا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
روسيا, أوديسا, أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا
سلطات دونيتسك: أوديسا ونيكولايف مدينتان روسيتان ويجب تحريرهما
03:05 GMT 08.01.2024 (تم التحديث: 03:06 GMT 08.01.2024)
أكد رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، ضرورة تصحيح الخطأ المتعلق بتبعية مدينتي أوديسا ونيكولايف إلى أوكرانيا، لأنها مدن روسية وبالتالي يجب تحريرها.
موسكو - سبوتنيك. وقال بوشيلين في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "أوديسا هي المدينة التي أسستها كاترين (الإمبراطورة كاترين الثانية) عام 1794، وبأمرها ظهرت هذه المدينة، فهل هي مدينة روسية؟ بالطبع روسية".
وأضاف بوشيلين أن مدينة نيكولايف تم استعادتها خلال الحروب الروسية التركية، ما يجعلها أيضا مدينة روسية
.
وأشار بوشيلين إلى أن هاتين المدينتين الروسيتين انتقلتا إلى أوكرانيا تحت ظروف مختلفة وربما بفعل أخطاء القيادة السوفيتية، مضيفا "إذا ارتُكبت أخطاء من قبل ونعترف بها ونراها، فيجب تحرير هذه المدن، هذه قناعتي العميقة".
كان أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، قال يوم السبت، إن تحرير سوليدار وأرتيوموفسك ومارينكا يعد أمرًا مهمًا بالنسبة للأمن، وللتحرير الكامل لجمهورية دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية؛ موضحا أن هدف العملية يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.