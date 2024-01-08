https://sputnikarabic.ae/20240108/ماكرون-يقبل-استقالة-رئيسة-الوزراء-الفرنسية-إليزابيث-بورن-1084805327.html
ماكرون يقبل استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن
ماكرون يقبل استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، بموافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استقالة رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن. 08.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-08T17:45+0000
2024-01-08T17:45+0000
2024-01-08T17:45+0000
إيمانويل ماكرون
إليزابيث بورن
أخبار فرنسا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076710268_0:106:1025:683_1920x0_80_0_0_519b475907389e442d3cddc532346adc.jpg
وأوضحت قناة "بي. إف. إم" الفرنسية، بالقول: "قامت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، صباح اليوم الاثنين، بتقديم استقالتها من رئاسة الحكومة، وقد قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد توليها المنصب، لمدة أقل من عامين".واتخذت بورن، خلال ولايتها، قرارا باعتماد مشروع قانون قدمه الرئيس الفرنسي، لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن "رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اعتمدت إجراء يُعرف بالمادة 49/3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان".وبحسب الوكالة، أعلنت المعارضة الفرنسية أنها ستطالب بسحب الثقة من الحكومة ردا على هذه الخطوة.
https://sputnikarabic.ae/20240108/مسؤولون-بولنديون-يطمسون-أدلة-تحركات-المشتبه-بهم-في-تفجير-التيار-الشمالي-1084797848.html
أخبار فرنسا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/05/1076710268_114:0:1025:683_1920x0_80_0_0_10be412cababa59c9367e9b8017f79c8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إيمانويل ماكرون, إليزابيث بورن, أخبار فرنسا , العالم
إيمانويل ماكرون, إليزابيث بورن, أخبار فرنسا , العالم
ماكرون يقبل استقالة رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن
أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، بموافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على استقالة رئيسة الحكومة، إليزابيث بورن.
وأوضحت قناة "بي. إف. إم" الفرنسية، بالقول: "قامت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، صباح اليوم الاثنين، بتقديم استقالتها من رئاسة الحكومة، وقد قبلها الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد توليها المنصب، لمدة أقل من عامين".
وأشارت القناة التلفزيونية إلى أن ماكرون، قام بتوجيه رسالة شكر لبورن، عبر حسايه الشخصي على منصة "إكس"، قائلا: "العمل في خدمة أمتنا كان مثاليًا كل يوم".
واتخذت بورن، خلال ولايتها، قرارا باعتماد مشروع قانون قدمه الرئيس الفرنسي
، لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).
وذكرت
وكالة الصحافة الفرنسية، أن "رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن، اعتمدت إجراء يُعرف بالمادة 49/3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان".
وبحسب الوكالة، أعلنت المعارضة الفرنسية أنها ستطالب بسحب الثقة من الحكومة ردا على هذه الخطوة.