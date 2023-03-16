https://sputnikarabic.ae/20230316/حكومة-فرنسا-تعتمد-قانون-رفع-سن-التقاعد-إلى-64-عاما-دون-تصويت-البرلمان-1074819352.html
حكومة فرنسا تعتمد قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما دون تصويت البرلمان
حكومة فرنسا تعتمد قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما دون تصويت البرلمان
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وذلك دون... 16.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-16T15:12+0000
2023-03-16T15:12+0000
2023-03-16T15:14+0000
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إيمانويل ماكرون
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وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اعتمدت إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.وحسب الوكالة، أعلنت المعارضة أنها ستطالب بسحب الثقة من الحكومة ردا على هذه الخطوة.يذكر أنه منذ 19 يناير/ كانون الثاني، تظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور.كما عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، رفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230119/إضراب-واسع-النطاق-يشل-فرنسا-رفضا-لخطة-ماكرون-برفع-سن-التقاعد-إلى-64-عاما-فيديو-1072476629.html
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أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون
أخبار فرنسا , العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, إيمانويل ماكرون
حكومة فرنسا تعتمد قانون رفع سن التقاعد إلى 64 عاما دون تصويت البرلمان
15:12 GMT 16.03.2023 (تم التحديث: 15:14 GMT 16.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم الخميس، اعتماد مشروع قانون الرئيس إيمانويل ماكرون لإصلاح المعاشات التقاعدية الذي يرفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وذلك دون موافقة أعضاء الجمعية الوطنية (البرلمان).
وذكرت
وكالة الصحافة الفرنسية، أن رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن اعتمدت إجراء يُعرف بالمادة 49.3 يسمح لها بإقرار مشروع قانون رفع سن التقاعد دون تصويت البرلمان.
وحسب الوكالة، أعلنت المعارضة أنها ستطالب بسحب الثقة من الحكومة ردا على هذه الخطوة.
يذكر أنه منذ 19 يناير/ كانون الثاني، تظاهر ملايين الفرنسيين للتعبير عن رفضهم لهذا الإصلاح، إلا أن موقف الحكومة لم يتزحزح إذ اتبعت استراتيجية للتوصل إلى إقرار المشروع بوتيرة سريعة مستخدمة تدابير واردة في الدستور.
كما عمت إضرابات في أنحاء فرنسا احتجاجا
على مشروع تعديل نظام التقاعد المثير للجدل.
وينص التعديل الأبرز على نظام التقاعد، رفع سن التقاعد من 62 حاليا إلى 64 عاما، في وقت تواجه فيه فرنسا أزمات متصاعدة بسبب ارتفاع نسبة الشيخوخة في البلاد.