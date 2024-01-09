https://sputnikarabic.ae/20240109/حضور-الكيمياء-الفائقة-الكمومية-عمليا-للمرة-الأولى-1084828717.html

حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عمليا للمرة الأولى

حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عمليا للمرة الأولى

لاحظ باحثون ظاهرة تعرف باسم "الكيمياء الفائقة الكمومية"، حيث تخضع الذرات الشديدة البرودة لتفاعلات كيميائية بمعدل أسرع من المعتاد. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T15:40+0000

2024-01-09T15:40+0000

2024-01-09T15:40+0000

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حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى حضور الكيمياء الفائقة الكمومية عملياً للمرة الأولى

ظلت المعرفة بالظاهرة لسنوات، لكن هذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها عمليا. نظرية جديدة للجاذبية تقترح أن المعلومات يمكنها الهروب من الثقوب السوداء.فريق دولي من العلماء يصدر نداء عاجلا لإنقاذ زهرة رافليسيا الشهيرة، حيث تواجه أنواعها خطر الانقراض بشكل حاد.نص الحلقة:-هل يمكن للرمل أن يتدفق صعودًا؟ اكتشف الباحثون كيف يمكن أن يكون ذلك ممكنًا. بعد استخدام المعادلات لوصف تدفق المواد الحبيبية، تمكن الدارسون بشكل قاطع من إثبات حركة الجسيمات المشابهة للحبيبات إلى أعلى. ويمكن أن تؤدي هذه النتائج غير العادية لمزيد من الأسئلة والتطبيقات في الزراعة والرعاية الصحية ونقل المواد.-البحث عن الهياكل الفضائية العملاقة: ما هي مجالات دايسون وكيف يمكن اكتشافها؟ - قفزة عملاقة: لاحظ باحثون ظاهرة تُعرف بـ"الكيمياء الفائقة الكمومية"، إذ تخضع الذرات شديدة البرودة لتفاعلات كيميائية بمعدل أسرع من المعتاد. تم التنبؤ بهذا التأثير نظريًا منذ 20 عامًا، لكن هذه هي المرة الأولى التي شوهدت فيها هذه الظاهرة.-اكتشف العلماء نوعًا جديدًا من الجزيء الأزرق ببنية فريدة تسمح له بامتصاص الضوء بطريقة يمكن أن تكون مفيدة لتطبيقات مختلفة. من خلال هذا البحث، فكر الدارسون في الاستجابة للحاجة الحالية لضمان عدم فقدان طاقة الفوتون الملتقطة من مصدر مثل الشمس، بهدف إنشاء جزيئات يمكنها إدارة الطاقة الضوئية بكفاءة أكبر.-باستخدام ضوء الليزر، طور الباحثون أقوى طريقة معروفة حاليًا للتحكم في الكيوبتات الفردية المصنوعة من عنصر الباريوم الكيميائي، ما يعتبر إنجازًا مهمًا لتحقيق أجهزة الكمبيوتر الكمومية عدة وظائف مستقبلية.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد

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