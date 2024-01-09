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الإمارات تستهدف رفع إسهام السياحة في الاقتصاد لـ123 مليار دولار
الإمارات تستهدف رفع إسهام السياحة في الاقتصاد لـ123 مليار دولار
أطلقت الإمارات، اليوم الثلاثاء، حملة السياحة الوطنية الداخلية باسم "أجمل شتاء في العالم"، وذلك ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في البلاد. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T15:03+0000
2024-01-09T15:03+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: "تطلق الإمارات اليوم موسما جديدا من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".وأضاف: "الإمارات تشهد تدفقا سياحيا كبيرا بسبب أجوائها الجميلة.. ومواردها الطبيعية.. وكنوزها المعمارية.. ومعالمها الثقافية.. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف".وأشار بن راشد إلى أن قطاع السياحة الإماراتي ينمو سنويا.وتنطلق حملة "أجمل شتاء في العالم" هذا العام تحت شعار "قصص لا تنسى" في برامج متنوعة وأجندة مليئة بالأحداث والفعاليات.وتستهدف الحملة الأكبر من نوعها تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الإمارات واجتذاب السياح من أرجاء العالم كافة للاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم السياحية والثقافية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.
https://sputnikarabic.ae/20230502/بن-راشد-يعلن-استهداف-بلاده-الوصول-لـ40-مليون-سائح-خلال-7-سنوات-1076553795.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

الإمارات تستهدف رفع إسهام السياحة في الاقتصاد لـ123 مليار دولار

15:03 GMT 09.01.2024
© AFP 2023 / KARIM SAHIBمشروع عجلة "عين دبي" الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة
مشروع عجلة عين دبي الترفيهية، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / KARIM SAHIB
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أطلقت الإمارات، اليوم الثلاثاء، حملة السياحة الوطنية الداخلية باسم "أجمل شتاء في العالم"، وذلك ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: "تطلق الإمارات اليوم موسما جديدا من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".
وأضاف: "الإمارات تشهد تدفقا سياحيا كبيرا بسبب أجوائها الجميلة.. ومواردها الطبيعية.. وكنوزها المعمارية.. ومعالمها الثقافية.. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف".
وأشار بن راشد إلى أن قطاع السياحة الإماراتي ينمو سنويا.

وتابع: "هدفنا الوصول لـ450 مليار درهم (نحو 122.61 مليار دولار) مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031".

حاكم إمارة دبي، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2023
بن راشد يعلن استهداف بلاده الوصول لـ40 مليون سائح خلال 7 سنوات
2 مايو 2023, 08:40 GMT
وتنطلق حملة "أجمل شتاء في العالم" هذا العام تحت شعار "قصص لا تنسى" في برامج متنوعة وأجندة مليئة بالأحداث والفعاليات.
وتستهدف الحملة الأكبر من نوعها تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الإمارات واجتذاب السياح من أرجاء العالم كافة للاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم السياحية والثقافية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.
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