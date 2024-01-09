https://sputnikarabic.ae/20240109/الإمارات-تستهدف-رفع-إسهام-السياحة-في-الاقتصاد-لـ123-مليار-دولار-1084827977.html
الإمارات تستهدف رفع إسهام السياحة في الاقتصاد لـ123 مليار دولار
الإمارات تستهدف رفع إسهام السياحة في الاقتصاد لـ123 مليار دولار
أطلقت الإمارات، اليوم الثلاثاء، حملة السياحة الوطنية الداخلية باسم "أجمل شتاء في العالم"، وذلك ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في البلاد. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T15:03+0000
2024-01-09T15:03+0000
2024-01-09T15:03+0000
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وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد: "تطلق الإمارات اليوم موسما جديدا من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".وأضاف: "الإمارات تشهد تدفقا سياحيا كبيرا بسبب أجوائها الجميلة.. ومواردها الطبيعية.. وكنوزها المعمارية.. ومعالمها الثقافية.. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف".وأشار بن راشد إلى أن قطاع السياحة الإماراتي ينمو سنويا.وتنطلق حملة "أجمل شتاء في العالم" هذا العام تحت شعار "قصص لا تنسى" في برامج متنوعة وأجندة مليئة بالأحداث والفعاليات.وتستهدف الحملة الأكبر من نوعها تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الإمارات واجتذاب السياح من أرجاء العالم كافة للاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم السياحية والثقافية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.
https://sputnikarabic.ae/20230502/بن-راشد-يعلن-استهداف-بلاده-الوصول-لـ40-مليون-سائح-خلال-7-سنوات-1076553795.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار
الإمارات تستهدف رفع إسهام السياحة في الاقتصاد لـ123 مليار دولار
أطلقت الإمارات، اليوم الثلاثاء، حملة السياحة الوطنية الداخلية باسم "أجمل شتاء في العالم"، وذلك ضمن استراتيجية السياحة الداخلية في البلاد.
وحسب وكالة الأنباء الإماراتية، قال نائب رئيس الإمارات، حاكم دبي ا
لشيخ محمد بن راشد
: "تطلق الإمارات اليوم موسما جديدا من حملة السياحة الوطنية السنوية "أجمل شتاء في العالم".
وأضاف: "الإمارات تشهد تدفقا سياحيا كبيرا بسبب أجوائها الجميلة.. ومواردها الطبيعية.. وكنوزها المعمارية.. ومعالمها الثقافية.. وقبل كل ذلك شعبها الطيب المضياف".
وأشار بن راشد إلى أن قطاع السياحة الإماراتي
ينمو سنويا.
وتابع: "هدفنا الوصول لـ450 مليار درهم (نحو 122.61 مليار دولار) مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2031".
وتنطلق حملة "أجمل شتاء في العالم" هذا العام تحت شعار "قصص لا تنسى" في برامج متنوعة وأجندة مليئة بالأحداث والفعاليات.
وتستهدف الحملة الأكبر من نوعها تنشيط السياحة الداخلية في مختلف أنحاء الإمارات
واجتذاب السياح من أرجاء العالم كافة للاستمتاع بالمناخ المميز، وزيارة أهم المعالم السياحية والثقافية، وممارسة الأنشطة البيئية والرياضية والترفيهية المتنوعة.