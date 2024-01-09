https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-مقتل-6-من-جنوده-في-غزة-انفجار-شاحنة-محملة-بالمتفجرات-1084822987.html

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة.. انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات

الجيش الإسرائيلي يكشف تفاصيل مقتل 6 من جنوده في غزة.. انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات

قال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في مقتل 6 من جنوده، قال إنهم قضوا في انفجار شاحنة محملة بالمتفجرات، أمس الاثنين، وسط قطاع غزة. 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T12:31+0000

2024-01-09T12:31+0000

2024-01-09T12:31+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/04/1083741343_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_72f7be1fcfdfd7830a1897aca11bed99.jpg

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، "انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات ظهر أمس، خلال نشاط لجنود الهندسة في مخيم البريج وسط قطاع غزة".وأوضحت أن المتفجرات كانت مخصصة لتدمير طريق تحت الأرض، عثر بداخله الجنود الإسرائيليون على مصنع ضخم لإنتاج المتفجرات والصواريخ البعيدة المدى.وقالت إن الانفجار أسفر عن مقتل 6 عسكريين إسرائيليين بينهم ضابطان، وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة من بينهم المطرب الشهير "عيدان عميدي".وقالت القناة: "يحقق الجيش الإسرائيلي في الحادث، ولا يزال غير قادر على تحديد ما إذا كان الانفجار الذي وقع في الشاحنة والنفق الذي أرادوا تدميره ناجمًا عن سوء التحكم في المواد الناسفة، أو لأن المتفجرات التي تم وضعها في النفق اشتعلت بطريقة خارجة عن السيطرة بواسطة شرارة أو شحنة كانت في المكان".وصباح اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي أيضا مقتل 3 من عناصره في معارك في قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلاه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة إلى 9 قتلى.وبذلك ترتفع حصيلة قتلى الجيش منذ بداية الحرب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 519 قتيلاً، بينهم 185 قتلوا في المعارك البرية التي بدأت في 27 من الشهر ذاته.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-9-ضباط-وجنود-في-معارك-غزة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1084821301.html

إسرائيل

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, العالم, أخبار العالم الآن