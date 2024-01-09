https://sputnikarabic.ae/20240109/الرئاسة-المصرية-السيسي-يشارك-غدا-في-قمة-ثلاثية-مع-عباس-والعاهل-الأردني-بالعقبة-1084842304.html
الرئاسة المصرية: السيسي يشارك غدا في قمة ثلاثية مع عباس والعاهل الأردني بالعقبة
الرئاسة المصرية: السيسي يشارك غدا في قمة ثلاثية مع عباس والعاهل الأردني بالعقبة
يشارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غدا الأربعاء، في قمة مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، والعاهل الأردني، في مدينة العقبة الأردنية. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T22:05+0000
2024-01-09T22:05+0000
2024-01-09T22:06+0000
العاهل الأردني
الرئيس عبدالفتاح السيسي
محمود عباس
غزة
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القاهرة - سبوتنيك. وقال متحدث الرئاسة المصرية، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا في القمة الثلاثية بالعقبة".ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لحركة حماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط 23210 قتلى و59167 مصابا. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بوقت سابق من اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20240108/السيسي-وعباس-يجددان-رفضهما-القاطع-لأية-محاولات-تهدف-لتهجير-الفلسطينيين-خارج-أراضيهم-1084809420.html
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العاهل الأردني, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, غزة
العاهل الأردني, الرئيس عبدالفتاح السيسي, محمود عباس, غزة
الرئاسة المصرية: السيسي يشارك غدا في قمة ثلاثية مع عباس والعاهل الأردني بالعقبة
22:05 GMT 09.01.2024 (تم التحديث: 22:06 GMT 09.01.2024)
يشارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، غدا الأربعاء، في قمة مع نظيره الفلسطيني، محمود عباس، والعاهل الأردني، في مدينة العقبة الأردنية.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال متحدث الرئاسة المصرية، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء إن "الرئيس عبد الفتاح السيسي يشارك غدا في القمة الثلاثية بالعقبة".
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1400 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أميركية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لحركة حماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023، بعد انتهاء الهدنة.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط 23210 قتلى و59167 مصابا. حسبما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة بوقت سابق من اليوم.