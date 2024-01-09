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https://sputnikarabic.ae/20240109/غابرييل-أتال-مثلي-الجنس-وأصغر-رئيس-حكومة-في-تاريخ-فرنسا-1084822789.html
غابرييل أتال... مثلي الجنس وأصغر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا
غابرييل أتال... مثلي الجنس وأصغر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا
قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعيين غابرييل أتال، وزير التربية الوطنية البالغ من العمر 34 عاما، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لإليزابيث بورن، ليصبح أصغر رئيس... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T12:06+0000
2024-01-09T12:06+0000
العالم
أخبار فرنسا
إيمانويل ماكرون
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وذكرت القناة التلفزيونية "بي أف إم تي في"، أنه "تم تعيين غابرييل أتال رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة إليزابيث بورن، والآن يتعين على أتال تقديم مقترحات إلى ماكرون لتشكيل حكومة جديدة ".منذ مايو/ أيار 2022، يشغل أتال منصب الوزير المنتدب للحسابات العامة في وزارة المال الفرنسية، حيث عمل تحت قيادة وزير المال برونو لومير. وعمل أتال هناك حتى تعيينه وزيراً للتربية في يوليو/ تموز 2023.ولا يخفي أتال توجهه الجنسي غير التقليدي، وهو على علاقة مع رئيس حزب النهضة الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون، ستيفان سيجورنيه، والذي ينتمي إليه غابرييل أتال.
https://sputnikarabic.ae/20240108/ماكرون-يقبل-استقالة-رئيسة-الوزراء-الفرنسية-إليزابيث-بورن-1084805327.html
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العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون
العالم, أخبار فرنسا , إيمانويل ماكرون

غابرييل أتال... مثلي الجنس وأصغر رئيس حكومة في تاريخ فرنسا

12:06 GMT 09.01.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARINوزير التعليم والشباب الفرنسي غابرييل أتال يغادر بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس، في 20 ديسمبر 2023
وزير التعليم والشباب الفرنسي غابرييل أتال يغادر بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في قصر الإليزيه الرئاسي في باريس، في 20 ديسمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / LUDOVIC MARIN
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قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تعيين غابرييل أتال، وزير التربية الوطنية البالغ من العمر 34 عاما، رئيسا جديدا للوزراء، خلفا لإليزابيث بورن، ليصبح أصغر رئيس حكومة في تاريخ البلاد.
وذكرت القناة التلفزيونية "بي أف إم تي في"، أنه "تم تعيين غابرييل أتال رئيسا جديدا للوزراء بعد استقالة إليزابيث بورن، والآن يتعين على أتال تقديم مقترحات إلى ماكرون لتشكيل حكومة جديدة ".
في السنوات الأولى من حياته المهنية، كان أتال ناشطًا في الحزب الاشتراكي وكان عضوًا في حكومة وزيرة الصحة ماريسول تورين (2012-2017)، ومع ذلك، في عام 2016، انضم إلى حزب "إلى الأمام" (عصر النهضة الآن) الذي أنشأه إيمانويل ماكرون، وأصبح فيما بعد السكرتير الصحفي للحزب.
رئيسة الوزراء الفرنسية، إليزابيث بورن - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
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أمس, 17:45 GMT

حصل أتال على أول تعيين له في حكومة ماكرون وعمره 29 عاما، وفي عام 2018، تم تعيينه في منصب وزير الدولة الذي تم إنشاؤه حديثًا لدى وزير التربية الوطنية والشباب في حكومة إدوارد فيليب، ثم تولى منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة (2020-2022) في حكومة جان كاستكس.

منذ مايو/ أيار 2022، يشغل أتال منصب الوزير المنتدب للحسابات العامة في وزارة المال الفرنسية، حيث عمل تحت قيادة وزير المال برونو لومير. وعمل أتال هناك حتى تعيينه وزيراً للتربية في يوليو/ تموز 2023.
ولا يخفي أتال توجهه الجنسي غير التقليدي، وهو على علاقة مع رئيس حزب النهضة الذي يتزعمه إيمانويل ماكرون، ستيفان سيجورنيه، والذي ينتمي إليه غابرييل أتال.
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