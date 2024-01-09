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https://sputnikarabic.ae/20240109/قمة-فلسطينية-أردنية-مصرية-في-العقبة-لبحث-المستجدات-في-قطاع-غزة-1084826625.html
قمة فلسطينية أردنية مصرية في العقبة لبحث المستجدات في قطاع غزة
قمة فلسطينية أردنية مصرية في العقبة لبحث المستجدات في قطاع غزة
تُعقد قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية، يوم غد الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية على ساحل البحر الأحمر، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة في ظل العمليات العسكرية... 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T14:34+0000
2024-01-09T14:40+0000
مصر
أخبار فلسطين اليوم
أخبار الأردن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
ملك الأردن عبدالله الثاني
محمود عباس
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
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القدس – سبوتنيك. وقال مصدر فلسطيني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة الثلاثية ستعقد غدا الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".وأضاف المصدر أن "القمة الثلاثية تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة".وأشار إلى أن "القمة ستبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس".ووفقا للمصدر ذاته، ستأكد القمة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-تفاصيل-مقتل-6-من-جنوده-في-غزة-انفجار-شاحنة-محملة-بالمتفجرات-1084822987.html
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مصر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني, محمود عباس, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار فلسطين اليوم, أخبار الأردن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, ملك الأردن عبدالله الثاني, محمود عباس, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

قمة فلسطينية أردنية مصرية في العقبة لبحث المستجدات في قطاع غزة

14:34 GMT 09.01.2024 (تم التحديث: 14:40 GMT 09.01.2024)
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidencyقمة مصرية أردنية فلسطينية في مدينة العلمين بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس
قمة مصرية أردنية فلسطينية في مدينة العلمين بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© Photo / Spokesman for the Egyptian Presidency
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تُعقد قمة ثلاثية فلسطينية أردنية مصرية، يوم غد الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية على ساحل البحر الأحمر، لبحث تطورات الوضع في قطاع غزة في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع.
القدس – سبوتنيك. وقال مصدر فلسطيني، لوكالة "سبوتنيك"، إن "القمة الثلاثية ستعقد غدا الأربعاء في مدينة العقبة الأردنية، وذلك بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني".
وأضاف المصدر أن "القمة الثلاثية تأتي عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للمنطقة".
وأشار إلى أن "القمة ستبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإدخال مساعدات إنسانية عاجلة لسكان القطاع، وتوحيد الجهود لمواجهة العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية والقدس".
ووفقا للمصدر ذاته، ستأكد القمة أن منظمة التحرير الفلسطينية هي "الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
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يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1400 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل أكثر من 23 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
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