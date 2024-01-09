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https://sputnikarabic.ae/20240109/مراسل-سبوتنيك-هجوم-يستهدف-القاعدة-الأمريكية-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1084833772.html
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم استهدف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" في محافظة دير الزور شرقي سوريا. 09.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-09T18:01+0000
2024-01-09T18:30+0000
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ووفا لمراسل "سبوتنيك"، تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في شرقي سوريا والتي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية، لهجوم عبر طائرات مسيرة انتحارية هو الهجوم الثامن عشر من نوعه خلال الشهرين الماضيين، وذلك بعد ساعات من إجراء القوات الأمريكية تدريبات بالذخيرة الحية ضمن القاعدة.وتابع المراسل فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الامريكي فوق المنطقة وفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.‍وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور،يوم أمس الاثنين، إن "قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، تعرضت لقصف صاروخي عنيف، حيث سُمع دوي أصوات سلسلة انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية التي يتخذها الجيش الأمريكي ضمن الحقل".يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية ،مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور ، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة ،تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 120هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-داخل-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-شرقي-سوريا-1084799517.html
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رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

مراسل "سبوتنيك": هجوم يستهدف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

18:01 GMT 09.01.2024 (تم التحديث: 18:30 GMT 09.01.2024)
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMANقافلة أمريكية تقوم بدوريات في المنطقة القريبة من بلدة تل حميس جنوب شرق مدينة القامشلي - سوريا - 26 يناير 2023.
قافلة أمريكية تقوم بدوريات في المنطقة القريبة من بلدة تل حميس جنوب شرق مدينة القامشلي - سوريا - 26 يناير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.01.2024
© AFP 2023 / DELIL SOULEIMAN
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أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بوقوع هجوم استهدف القاعدة الأمريكية في حقل غاز "كونيكو" في محافظة دير الزور شرقي سوريا.
ووفا لمراسل "سبوتنيك"، تعرضت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في شرقي سوريا والتي تعتبر من أكبر القواعد العسكرية، لهجوم عبر طائرات مسيرة انتحارية هو الهجوم الثامن عشر من نوعه خلال الشهرين الماضيين، وذلك بعد ساعات من إجراء القوات الأمريكية تدريبات بالذخيرة الحية ضمن القاعدة.
وأضاف مراسل "سبوتنيك" ان انفجارت هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي ، ناتجة عن هجوم بطائرات مسيرة ، إضافة لاستخدام المضادات الارضية بتصدي لها.‍
وتابع المراسل فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الامريكي فوق المنطقة وفتح جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.‍
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2024
مراسل "سبوتنيك": انفجارات داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا
أمس, 13:44 GMT

وكانت قوات الجيش الأمريكي أجرت ، صباح اليوم الثلاثاء 9 كانون الثاني /يناير ، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية،في قاعدة حقل كونيكو للغاز بريف دير الزور الشمالي، حيث دوت انفجارات عدة في منطقة القاعدة، نتيجة استخدام الأسلحة الثقيلة، وسط ضرب أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها، بحسب المراسل.

وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور،يوم أمس الاثنين، إن "قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، تعرضت لقصف صاروخي عنيف، حيث سُمع دوي أصوات سلسلة انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية التي يتخذها الجيش الأمريكي ضمن الحقل".
وأوضح المراسل أن القصف الصاروخي على قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو"، جاء بعد ساعات قليلة من استهداف مماثل برشقة صاروخية لقاعدته في حقل "العمر" النفطي، بريف دير الزور الشمالي.
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية ،مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور ، وصولاً الى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة ،تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 120هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
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