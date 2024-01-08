https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسل-سبوتنيك-انفجارات-داخل-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-شرقي-سوريا-1084799517.html

مراسل "سبوتنيك": انفجارات داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا

مراسل "سبوتنيك": انفجارات داخل قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز شرقي سوريا

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن سلسلة انفجارات هزت وسط حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، الذي يتخذه الجيش الأمريكي قاعدة لا شرعية له بريف دير الزور شرقي... 08.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-08T13:44+0000

2024-01-08T13:44+0000

2024-01-08T13:44+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي، تعرضت لقصف صاروخي عنيف عصر اليوم الاثنين، حيث سُمع دوي أصوات سلسلة انفجارات من داخل القاعدة الأمريكية التي يتخذها الجيش الأمريكي ضمن الحقل.وأفاد مراسل "سبوتنيك" بأنه وعلى الرغم من الإجراءات المشددة والدفاعات الجوية والتعزيزات العسكرية والخبراء الذين استقدمتهم القوات الأمريكية، إلا أن القصف بالصواريخ والمسيرات لا يزال يصل بسهولة إلى أهدافه مباشرة، وخاصة مواقع سكن وتمركز الجنود الأمريكيين في قاعدتي حقلي "العمر" و"كونيكو".ووصل عدد هذه الهجمات عليها، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، إلى أكثر من 90 هجومًا منذ بداية عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى اليوم، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في الجانب الأمريكي.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو ما يسمى قوات "التحالف الدولي"، انطلاقًا من قاعدة "التنف" في ريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مرورًا بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد "الشدادي" و"خراب الجير" و"المالكية" في ريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية، إلى أكثر من 100 هجوم صاروخي أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسل-سبوتنيك-طائرات-مسيرة-تنهال-على-قاعدة-الجيش-الأمريكي-خراب-الجير-شرقي-سوريا---عاجل-1084796334.html

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العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, رصد عسكري, العدوان الإسرائيلي على غزة