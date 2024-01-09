https://sputnikarabic.ae/20240109/مقتل-7-جنود-سوريين-في-هجوم-لتنظيم-داعش-على-حافلة-عسكرية-في-البادية-1084823500.html

مقتل 16 جنديا بينهم ضباط وإصابة آخرين في هجومين متزامنين لتنظيم "داعش"

مقتل 16 جنديا بينهم ضباط وإصابة آخرين في هجومين متزامنين لتنظيم "داعش"

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بمقتل 16 جنديا وضابطا في الجيش العربي السوري، وإصابة آخرين بجروح في هجومين متزامنين نفذتهما فلول تنظيم "داعش" الإرهابي... 09.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-09T12:30+0000

2024-01-09T12:30+0000

2024-01-09T13:12+0000

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وذكر مراسل "سبوتنيك" أن 14 جندياً في الجيش العربي السوري قتلوا وأصيب أكثر من 19 آخرين بجراح متفاوتة، كحصيلة أولية، في هجوم دموي إرهابي نفذته مجموعة من فلول تنظيم "داعش" الإرهابي على حافلة مبيت تقل الجنود في منطقة "المحطة الثالثة" في بادية "تدمر" بريف حمص الشرقي، حيث جرى نقل الجرحى إلى المستشفى (تدمر) الوطني لتلقي العلاج.وبالتزامن، قتل ضابط برتبة ملازم في الجيش السوري وعنصر من الدفاع الوطني، في هجوم مماثل نفذته فلول "داعش" في بادية "أثريا" في ريف الرقة الغربي، حيث جرت اشتباكات بين الطرفين، قبيل انسحاب فلول “التنظيم” باتجاه عمق البادية.وكانت مجموعة من فلول تنظيم "داعش" هاجمت قبل أيام مجموعة رعاة أغنام في منطقة "البديع" جنوب مدينة تدمر، ما أسفر عن مقتل أحد الرعاة واختطاف آخر ونفوق ما يقارب 100 رأس من الأغنام.وازدادت في الآونة الأخيرة هجمات "داعش" على مواقع الجيش السوري والمدنيين تزامنا مع زيادة عدد الهجمات الصاروخية التي تستهدف قواعد الجيش الأمريكي شرقي سوريا، على خلفية استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وتشكل البادية السورية فضاء صحراويا متداخلا مع منطقة الـ "55 كيلومترا" التي تخضع لما يوصف بـ"حماية" الطائرات الحربية الأمريكية، وهذه المنطقة لطالما شكلت ملاذا آمنا ومسرح نشاط كبير لفلول تنظيم "داعش" الإرهابي.ونشطت الهجمات الانتقامية لمسلحي تنظيم "داعش" بشكل استثنائي بالتزامن مع الهجمات التي تتعرض لها القواعد الأمريكية في سوريا، مستفيدة في ذلك من الدعم الذي من القواعد الأمريكية غير الشرعية المتواجدة في منطقة "التنف" التي يتم فيها تدريب المجموعات المسلحة على استخدام مختلف أنواع الأسلحة في معسكر "الركبان".

https://sputnikarabic.ae/20240108/مراسلة-سبوتنيك-في-درعا-مقتل-أحد-أبرز-قياديي-داعش-برصاص-الجيش-السوري-1084798617.html

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