https://sputnikarabic.ae/20240110/أردوغان-استخباراتنا-ردت-على-من-يهددوننا-عبر-تفكيك-شبكة-تجسس-إسرائيلية-في-بلادنا-1084858910.html
أردوغان: استخباراتنا ردت على من يهددوننا عبر تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في بلادنا
أردوغان: استخباراتنا ردت على من يهددوننا عبر تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في بلادنا
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تقوم بتجديد وتحديث أولويات أمنها القومي وإعادة تقييم تصنيف التهديدات وفقا للظروف المتغيرة. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T14:17+0000
2024-01-10T14:17+0000
2024-01-10T14:22+0000
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جاء ذلك خلال كلمة له في مقر جهاز الاستخبارات التركية، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الاستخبارات التركية ردت على التهديدات عبر تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد، بحسب وكالة "الأناضول".وأضاف أردوغان أن "تركيا تعزز يوما بعد آخر مكانتها كقوة مؤثرة وصانعة ألعاب على رقعة الشطرنج العالمية".وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يظل مفهوم الأمن التركي على حاله في وقت تزايدت فيه التهديدات غير المتناظرة وتنوعت إلى حد كبير.وتابع: "ندافع بشجاعة عن مصالح أمتنا، سواء في المجال الدبلوماسي أو العسكري، باتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب".وأكد أن تركيا ستواصل ملاحقة أعدائها سواء كانوا في الداخل أو الخارج.واستدرك قائلا: "ندرك أن موقف تركيا الصريح والواعي حيال الأزمات الإقليمية وخاصة المجازر في غزة أفسد خطط البعض".وعن إحباط عمليات تجسس لصالح إسرائيل في تركيا، رد أردوغان: "انتظروا فهذه خطوة أولى وستعرفون تركيا بحق".وفي بداية الشهر الجاري، ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 33 شخصا في 8 ولايات من بينها إسطنبول، للاشتباه بتجسسهم لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".وقال وزير الداخلية التركية، علي يرلي كايا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "جهاز الاستخبارات التركية كشف تخطيط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لأنشطة ملاحقة واعتداء واختطاف ضد أجانب مقيمين في تركيا".وكان أردوغان، قد صرح في وقت سابق، بأن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا"، في حال تنفيذ تهديداتها باغتيال أعضاء حركة حماس الفلسطينية في تركيا.جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه وجّه تعليمات لجهاز الموساد بالتحرك ضد قادة حركة "حماس" في أي مكان في العالم.
https://sputnikarabic.ae/20231227/نتنياهو-أردوغان-يرتكب-إبادة-جماعية-ضد-الأكراد-وهو-آخر-شخص-يمكن-أن-يعظنا--1084500670.html
https://sputnikarabic.ae/20240102/تركيا-اعتقال-33-شخصا-في-8-محافظات-يشتبه-في-تورطهم--بأنشطة-تجسس-لصالح-إسرائيل-1084645582.html
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أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أردوغان: استخباراتنا ردت على من يهددوننا عبر تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في بلادنا
14:17 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 14:22 GMT 10.01.2024)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تقوم بتجديد وتحديث أولويات أمنها القومي وإعادة تقييم تصنيف التهديدات وفقا للظروف المتغيرة.
جاء ذلك خلال كلمة له في مقر جهاز الاستخبارات التركية، اليوم الأربعاء، مؤكدا أن الاستخبارات التركية ردت على التهديدات عبر تفكيك شبكة تجسس إسرائيلية في البلاد، بحسب وكالة
"الأناضول".
وأضاف أردوغان
أن "تركيا تعزز يوما بعد آخر مكانتها كقوة مؤثرة وصانعة ألعاب على رقعة الشطرنج العالمية".
وأشار إلى أنه من غير المعقول أن يظل مفهوم الأمن التركي على حاله في وقت تزايدت فيه التهديدات غير المتناظرة وتنوعت إلى حد كبير.
وتابع: "ندافع بشجاعة عن مصالح أمتنا، سواء في المجال الدبلوماسي أو العسكري، باتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب".
27 ديسمبر 2023, 14:28 GMT
وأكد أن تركيا ستواصل ملاحقة أعدائها سواء كانوا في الداخل أو الخارج.
واستدرك قائلا: "ندرك أن موقف تركيا
الصريح والواعي حيال الأزمات الإقليمية وخاصة المجازر في غزة أفسد خطط البعض".
وعن إحباط عمليات تجسس لصالح إسرائيل في تركيا، رد أردوغان: "انتظروا فهذه خطوة أولى وستعرفون تركيا بحق".
وفي بداية الشهر الجاري، ألقت قوات الأمن التركية، القبض على 33 شخصا في 8 ولايات من بينها إسطنبول، للاشتباه بتجسسهم لصالح جهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد".
وقال وزير الداخلية التركية، علي يرلي كايا، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "جهاز الاستخبارات التركية كشف تخطيط جهاز الاستخبارات الإسرائيلي لأنشطة ملاحقة واعتداء واختطاف ضد أجانب مقيمين في تركيا".
وكان أردوغان، قد صرح في وقت سابق، بأن إسرائيل ستدفع "ثمنا باهظا"
، في حال تنفيذ تهديداتها باغتيال أعضاء حركة حماس الفلسطينية في تركيا.
جاء ذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأنه وجّه تعليمات لجهاز الموساد بالتحرك ضد قادة حركة "حماس" في أي مكان في العالم.