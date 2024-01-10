عربي
https://sputnikarabic.ae/20240110/إسرائيل-تعتقل-5780-فلسطينيا-منذ-السابع-من-أكتوبر-الماضي-1084853819.html
إسرائيل تعتقل 5780 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي
إسرائيل تعتقل 5780 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الاعتقالات من الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ترتفع إلى... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T11:02+0000
2024-01-10T11:02+0000
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العالم العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/05/1048886201_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c809d10b7db53df436d4ce476e9de58a.jpg
وذكرت الهيئة في بيان، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين وطوباس وطولكرم ونابلس.وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية، بشكل شبه يومي منذ بدء التصعيد والحرب مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240110/وزارة-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-إسرائيل-قامت-بتصفية-الوجود-الصحي-شمالي-القطاع-1084851508.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/05/1048886201_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c8317255b012e97571bef115c7287202.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار

إسرائيل تعتقل 5780 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي

11:02 GMT 10.01.2024
© AP Photo / Mahmoud Illeanمواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021
مواجهات بين أهالي حي الشيخ جراح وقوات الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، القدس الشرقية، فلسطين، 19 مارس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
© AP Photo / Mahmoud Illean
تابعنا عبر
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الاعتقالات من الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ترتفع إلى أكثر من 5780 معتقلاً.
وذكرت الهيئة في بيان، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

وأضاف البيان أن "حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، استهدفت الفئات كافة، ومنها الأسرى السابقين، والمرضى، وكبار السن".

وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين وطوباس وطولكرم ونابلس.
مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
وزارة الصحة في غزة لـ"سبوتنيك": إسرائيل قامت بتصفية الوجود الصحي شمالي القطاع
10:00 GMT
وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية، بشكل شبه يومي منذ بدء التصعيد والحرب مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، في قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب10:18 GMTПодготовка специалистов инженерных войск для работы в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала