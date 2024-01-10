https://sputnikarabic.ae/20240110/إسرائيل-تعتقل-5780-فلسطينيا-منذ-السابع-من-أكتوبر-الماضي-1084853819.html
إسرائيل تعتقل 5780 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي
إسرائيل تعتقل 5780 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الاعتقالات من الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ترتفع إلى... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T11:02+0000
2024-01-10T11:02+0000
2024-01-10T11:02+0000
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وذكرت الهيئة في بيان، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.وأشار إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين وطوباس وطولكرم ونابلس.وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية، بشكل شبه يومي منذ بدء التصعيد والحرب مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، في قطاع غزة.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى"، وأطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240110/وزارة-الصحة-في-غزة-لـسبوتنيك-إسرائيل-قامت-بتصفية-الوجود-الصحي-شمالي-القطاع-1084851508.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
إسرائيل تعتقل 5780 فلسطينيا منذ السابع من أكتوبر الماضي
أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الاعتقالات من الفلسطينيين بعد السابع من أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ترتفع إلى أكثر من 5780 معتقلاً.
وذكرت الهيئة في بيان، أن هذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.
وأضاف البيان أن "حملات الاعتقال المتواصلة والمتصاعدة بشكل غير مسبوق، استهدفت الفئات كافة، ومنها الأسرى السابقين، والمرضى، وكبار السن".
وأشار إلى أن عمليات الاعتقال
تركزت في محافظتي رام الله، وبيت لحم، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل وجنين وطوباس وطولكرم ونابلس.
وينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال في مختلف مناطق الضفة الغربية، بشكل شبه يومي منذ بدء التصعيد والحرب مع حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى، في قطاع غزة.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" بدء عملية "طوفان الأقصى
"، وأطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل
بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.