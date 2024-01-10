تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب

الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر إلى 520 قتيلًا

أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده، وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك جرت، يوم أمس، في وسط قطاع غزة.

وذكر الجيش، في بيان اليوم الأربعاء، "سُمح بنشر اسم أحد عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي، والذي تم إخطار عائلاته ... وهو الرقيب أول، احتياط، إلكانا نيولاندر 24 عاماً من إفرات، وهو مسعف قتالي بوحدة هابيزك بالفرقة (99) مشاة، سقط بالأمس في معركة وسط قطاع غزة".

وأضاف البيان، أنه "خلال المعركة التي سقط فيها الرقيب أول احتياط إلكانا نيولاندر، أصيب أحد جنود الاحتياط في الكتيبة 7220 من لواء ’يفتاح‘ (11) بجروح خطيرة".

ووفق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، فقد بلغت حصيلة القتلى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 520 قتيلًا، من بينهم 186 منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة.