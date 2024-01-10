تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب

الخارجية الصينية
- نحث أطراف الصراع في غزة على التنفيذ الجاد لقرارات مجلس الأمن الدولي
- ندعو إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار ونحث إسرائيل على وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرائد "ألكانا نيولاندر" بمعارك وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن عنهم منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي إلى 186 قتيل
إذاعة الجيش الإسرائيلي:
- مقربون من نتنياهو في الليكود يبحثون خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة غانتس
- مقربون من نتنياهو يبحثون خطة لتعيين ليبرمان مكان غانتس في حال استقالته لضمان استمرار حكومة الحرب
هيئة البث الرسمية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط في وحدة بيزك بمعارك وسط قطاع غزة
حماس: محاولات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين الفلسطينيين، بالقول إن المقاومة الفلسطينية تتمركّز بين المدنيين محاولات بائسة لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة ويعكس مدى التورط الأمريكي في هذه الجرائم.
كتائب المقاومة الوطنية قوات الشهيد عمر القاسم: أوقعنا قتلى وإصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكات بمحور خان يونس وجورة اللوت