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تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب
يبحث مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الليكود، خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير بيتي غانتس. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T06:45+0000
2024-01-10T06:47+0000
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أخبار حزب الله, новый онлайн для белой редактуры, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
أخبار حزب الله, новый онлайн для белой редактуры, غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... مقربون من نتنياهو يبحثون تعيين ليبرمان مكان غانتس في حكومة الحرب

06:45 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 06:47 GMT 10.01.2024)
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يبحث مقربون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الليكود، خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة الوزير بيتي غانتس.
وحسب الخطة التي نشرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، فإن المقربين من نتنياهو يبحثون تعيين أفيغدور ليبرمان مكان غانتس في حال استقالته لضمان استمرار حكومة الحرب.
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بعد هجمات مفاجئة نفذتها "حماس" على مستوطنات في غلاف غزة.
وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية، فيما خلّف القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع دمارًا هائلًا، وما يزيد عن23 ألف قتيل فلسطيني، جلّهم من الأطفال والنساء، وأزمة إنسانية خانقة.
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08:03 GMT 10.01.2024
07:29 GMT 10.01.2024

الخارجية الصينية

- نحث أطراف الصراع في غزة على التنفيذ الجاد لقرارات مجلس الأمن الدولي

- ندعو إلى وقف شامل وفوري لإطلاق النار ونحث إسرائيل على وقف العقاب الجماعي بحق سكان غزة

07:00 GMT 10.01.2024
علم الجزائر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.01.2024
الجزائر تدعو لجلسة مفتوحة في مجلس الأمن لمناقشة خطر التهجير القسري لسكان غزة
06:59 GMT
06:54 GMT 10.01.2024

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الرائد "ألكانا نيولاندر" بمعارك وسط قطاع غزة، ليرتفع عدد قتلاه المعلن عنهم منذ بداية المعارك البرية في 27 أكتوبر الماضي إلى 186 قتيل

06:40 GMT 10.01.2024

إذاعة الجيش الإسرائيلي:

- مقربون من نتنياهو في الليكود يبحثون خطة لاستمرار حكومة الحرب في حال استقالة غانتس

- مقربون من نتنياهو يبحثون خطة لتعيين ليبرمان مكان غانتس في حال استقالته لضمان استمرار حكومة الحرب

06:39 GMT 10.01.2024
06:13 GMT 10.01.2024

هيئة البث الرسمية: الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط احتياط في وحدة بيزك بمعارك وسط قطاع غزة

06:12 GMT 10.01.2024

حماس: محاولات وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تبرير الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإرهابي ضد المدنيين الفلسطينيين، بالقول إن المقاومة الفلسطينية تتمركّز بين المدنيين محاولات بائسة لغسل أيدي الاحتلال المجرم من دماء أطفال ونساء وشيوخ غزة ويعكس مدى التورط الأمريكي في هذه الجرائم.

06:07 GMT 10.01.2024

كتائب المقاومة الوطنية قوات الشهيد عمر القاسم: أوقعنا قتلى وإصابات في صفوف جيش الاحتلال خلال اشتباكات بمحور خان يونس وجورة اللوت

05:00 GMT 10.01.2024
إعلام فلسطيني: سماع أصوات انفجارات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المستمر لمدينة نابلس بالضفة الغربية
04:40 GMT 10.01.2024
الجيش الإسرائيلي: مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك قطاع غزة ليرتفع عدد القتلى العسكريين منذ السابع من أكتوبر إلى 520 قتيلًا
أعلن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده، وإصابة آخر بجروح خطيرة خلال معارك جرت، يوم أمس، في وسط قطاع غزة.
وذكر الجيش، في بيان اليوم الأربعاء، "سُمح بنشر اسم أحد عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي، والذي تم إخطار عائلاته ... وهو الرقيب أول، احتياط، إلكانا نيولاندر 24 عاماً من إفرات، وهو مسعف قتالي بوحدة هابيزك بالفرقة (99) مشاة، سقط بالأمس في معركة وسط قطاع غزة".
وأضاف البيان، أنه "خلال المعركة التي سقط فيها الرقيب أول احتياط إلكانا نيولاندر، أصيب أحد جنود الاحتياط في الكتيبة 7220 من لواء ’يفتاح‘ (11) بجروح خطيرة".
ووفق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، فقد بلغت حصيلة القتلى منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي 520 قتيلًا، من بينهم 186 منذ بداية التوغل البري في قطاع غزة.
04:13 GMT 10.01.2024
وسائل إعلام فلسطينية: مقتل 4 فلسطينيين جراء قصف طيرن الجيش الإسرائيلي منزلاً في مخيم المغازي وسط قطاع
02:56 GMT 10.01.2024
مقتل 15 فلسطينيا في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن 15 فلسطينياً قتلوا فجر اليوم الأربعاء ، في قصف جوي إسرائيلي استهدف منزلا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وقالت وكالة "وفا" في بيان لها إن "15 شخصا على الأقل استشهدوا وأصيب عدد آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مبنى سكنيا غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة".
01:23 GMT 10.01.2024
إعلام فلسطيني: طائرات إسرائيلية تقصف منزلا في دير البلح وسط غزة
23:52 GMT 09.01.2024
هيئة ملاحة بريطانية تعلن تلقيها بلاغاً بوقوع حادث على بعد 50 ميلا بحريا من الحديدة في اليمن
أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس الثلاثاء، إنها تلقت بلاغا عن وقوع حادثة على بعد 50 ميلا بحريا غرب سواحل الحديدة المطلة على البحر الأحمر في غرب اليمن.
وقالت الهيئة في بيان على منصة "إكس" إن الحادثة وقعت على بعد 50 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة".
23:15 GMT 09.01.2024
البنتاغون: القوات الأمريكية في العراق وسوريا تعرضت لـ127 هجوما منذ 17 أكتوبر الماضي
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الثلاثاء، عن تعرض قواعدها العسكرية في كل من العراق وسوريا إلى 127 هجوما منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في مؤتمر صحفي إنه منذ 17 أكتوبر، تعرضت القوات الأمريكية للهجوم حوالي 127 مرة، 52 مرة في العراق و75 مرة في سوريا.
وأشار إلى أنه منذ 4 يناير/ كانون الثاني الجاري تعرضت القواعد الأمريكية لـ9 هجمات.
وينتشر في سوريا 28 موقعًا أمريكيًا منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
22:08 GMT 09.01.2024
البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في غزة حاليا
أكد منسق الاتصالات الإستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار في غزة حاليا.
وقال كيربي خلال إحاطة إعلامية: "ما زلنا ندعم التوصل إلى هدن إضافية وزيادة إيصال المساعدات في غزة، لكن لا نؤيد وقف إطلاق نار..".
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