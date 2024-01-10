https://sputnikarabic.ae/20240110/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-فيديو-يقول-إنه-لمروان-عيسى-نائب-محمد-الضيف-في-قلب-غزة-1084862288.html
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يقول إنه لمنزل مروان عيسى نائب محمد الضيف في قلب غزة
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يقول إنه لمنزل مروان عيسى نائب محمد الضيف في قلب غزة
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمنزل يقول إنه تابع لمروان عيسى، نائب قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، محمد الضيف. 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T16:28+0000
2024-01-10T16:28+0000
2024-01-10T16:31+0000
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وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي نشر لقطات فيديو لمنزل يقول إنه تابع لمروان عيسى، القيادي البارز بكتائب القسام، وهو النائب الأول لمحمد الضيف، وهما من المطلوبين الرئيسيين لدى الجيش الإسرائيلي.ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الماضي، أفادت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، بأن إسرائيل تخطط لحرب طويلة تمتد لمدة عام أو أكثر على قطاع غزة.وذكرت الصحيفة أن الاستراتيجية الإسرائيلية تتضمن اغتيال 3 من كبار قادة "حماس"، موضحةً أن الاستراتيجية الإسرائيلية متعددة المراحل، تؤكد قيام القوات المتمركزة داخل شمال غزة بتوغل قريب في عمق جنوب القطاع، موضحةً أن "إسرائيل تؤكد أن قدرات حماس القتالية وأنفاقها لا تزال سليمة هناك، وأن قادة حماس البارزين يختبئون حاليا في الجنوب".وأضافت أن الهجوم المخطط له جنوبي قطاع غزة سيركز على خانيونس، ثاني أكبر تجمع في غزة، وكذلك رفح في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.وتابعت الصحيفة: "من أهم أهداف إسرائيل اغتيال 3 قادة أساسيين من حماس، وهم يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد الضيف، والرجل الثاني في الجناح مروان عيسى، بالإضافة لتحقيق نصر عسكري حاسم ضد كتائب القسام، وتدمير شبكة الأنفاق بما يفضي بالمحصلة إلى تدمير قدرة الحركة على حكم غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231202/إعلام-يكشف-عن-قائمة-اغتيالات-ضمن-مخطط-إسرائيل-في-غزة-1083691117.html
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حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
حركة حماس, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو يقول إنه لمنزل مروان عيسى نائب محمد الضيف في قلب غزة
16:28 GMT 10.01.2024 (تم التحديث: 16:31 GMT 10.01.2024)
نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو لمنزل يقول إنه تابع لمروان عيسى، نائب قائد كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، محمد الضيف.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي نشر لقطات فيديو لمنزل يقول إنه تابع لمروان عيسى، القيادي البارز بكتائب القسام، وهو النائب الأول لمحمد الضيف، وهما من المطلوبين الرئيسيين لدى الجيش الإسرائيلي.
ويشار إلى أنه في الثاني من الشهر الماضي، أفادت الصحيفة البريطانية، نقلا عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين، بأن إسرائيل تخطط لحرب طويلة تمتد لمدة عام أو أكثر على قطاع غزة.
وذكرت الصحيفة أن الاستراتيجية الإسرائيلية تتضمن اغتيال 3 من كبار قادة "حماس"،
موضحةً أن الاستراتيجية الإسرائيلية متعددة المراحل، تؤكد قيام القوات المتمركزة داخل شمال غزة بتوغل قريب في عمق جنوب القطاع، موضحةً أن "إسرائيل تؤكد أن قدرات حماس القتالية وأنفاقها لا تزال سليمة هناك، وأن قادة حماس البارزين يختبئون حاليا في الجنوب".
وأضافت أن الهجوم المخطط له جنوبي قطاع غزة سيركز على خانيونس، ثاني أكبر تجمع في غزة، وكذلك رفح في أقصى جنوب القطاع قرب الحدود مع مصر.
وتابعت الصحيفة: "من أهم أهداف إسرائيل اغتيال 3 قادة أساسيين من حماس، وهم يحيى السنوار، وقائد جناحها العسكري محمد الضيف، والرجل الثاني في الجناح مروان عيسى، بالإضافة لتحقيق نصر عسكري حاسم ضد كتائب القسام، وتدمير شبكة الأنفاق بما يفضي بالمحصلة
إلى تدمير قدرة الحركة على حكم غزة".