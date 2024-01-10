https://sputnikarabic.ae/20240110/الجيش-اللبناني-يعلن-العثور-على-خراطيم-مواد-حارقة-ممدودة-من-إسرائيل-إلى-جنوبي-البلاد-1084853233.html

الجيش اللبناني يعلن العثور على خراطيم "مواد حارقة" ممدودة من إسرائيل إلى جنوبي البلاد

الجيش اللبناني يعلن العثور على خراطيم "مواد حارقة" ممدودة من إسرائيل إلى جنوبي البلاد

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، "العثور على 3 خراطيم تستعمل لضخ مواد حارقة كانت ممدودة من قبل العدو الإسرائيلي، من داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T11:08+0000

2024-01-10T11:08+0000

2024-01-10T11:08+0000

لبنان

أخبار لبنان

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار حزب الله

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079343882_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_22bc5b2f6d5285faed19f0edf6aa0465.jpg

وقالت قيادة الجيش، في بيان لها، إن "وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكها بحضور عناصر اليونيفيل"، مؤكدةً تعرّض عناصر الجيش واليونيفيل لرمايات معادية دون وقوع إصابات، حسب وكالة الأنباء اللبنانية.وأضاف البيان أن "الدورية المشتركة عثرت في خراج بلدة عيتا الشعب - الجنوب على خرطومين مماثلين، كانا ممدودين من مركز تل الراهب التابع للعدو الإسرائيلي"، مشيرًا إلى أن "وحدة مختصة من الجيش عملت على تفكيكهما".وأعلنت وزارة الخارجية اللبنانية، في وقت سايق اليوم، "تقديم شكوى أمام مجلس الأمن الدولي ردا على شكوى إسرائيل حول عدم التزام لبنان بالقرار 1701"، مشيرة إلى أن إسرائيل هاجمت مراكز للجيش 34 مرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.وقالت الخارجية اللبنانية، في رسالتها، إن "الهجمات العسكرية الإسرائيلية على أراضينا ترتقي إلى درجة جرائم الحرب"، مؤكدًا أنها أدت إلى تهجير أكثر من 75 ألف مواطن من الجنوب.وطلبت الخارجية دعم الأمم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار هذه القوات جنوب نهر الليطاني وتوفير لها ما تحتاج من عتاد وعديد بالتعاون مع اليونيفيل بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان.وجدد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، أمس الثلاثاء، التأكيد على مطالبة المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي.وأكد ميقاتي، خلال لقائه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيار لاكروا، "استعداد لبنان للدخول في مفاوضات لتحقيق عملية استقرار طويلة الأمد في الجنوب وعند الحدود الشمالية لفلسطين المحتلة، والالتزام بالقرارات الدولية وباتفاق الهدنة والقرار1701".وشدد على أن "الشعب اللبناني هو شعب يدعو للاستقرار والحل السلمي بشكل دائم"، مضيفا: "رغم ما يصل إلينا من تحذيرات عبر موفدين دوليين من حرب على لبنان".وتشهد الحدود بين لبنان وإسرائيل توترًا وتبادلًا متقطعًا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله"، وذلك منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، التي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 22 ألف قتيل من المدنيين الفلسطينيين وإصابة ما يزيد عن 50 ألف شخص.

https://sputnikarabic.ae/20240110/حزب-الله-يعلن-مقتل-أحد-عناصره-في-غارة-إسرائيلية-جديدة-على-جنوب-لبنان-1084849866.html

https://sputnikarabic.ae/20240109/لبنان-يجب-على-إسرائيل-أن-توقف-خروقاتها-وتعدياتها-وتنسحب-من-أراضينا-المحتلة-1084823257.html

لبنان

أخبار لبنان

إسرائيل

غزة

قطاع غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار حزب الله, أخبار العالم الآن, العالم العربي