https://sputnikarabic.ae/20240110/المجر-تتحدث-عن-الخطة-ب-لتمويل-أوكرانيا-من-خارج-ميزانية-الاتحاد-الأوروبي-1084853017.html

المجر تتحدث عن "الخطة باء" لتمويل أوكرانيا من خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي

المجر تتحدث عن "الخطة باء" لتمويل أوكرانيا من خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي

أفاد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن المفوضية الأوروبية تُعد "خطة باء" (خطة احتياطية) لتخصيص المساعدة لأوكرانيا من خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي لقمة... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T10:39+0000

2024-01-10T10:39+0000

2024-01-10T10:43+0000

العالم

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وكتب أوربان، عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس": "من الجيد أن نرى المفوضية الأوروبية تقوم بإعداد "الخطة "باء" بحلول الأول من فبراير، والتي بموجبها يمكن تقديم الدعم المالي لأوكرانيا من خارج ميزانية الاتحاد الأوروبي. وهذا قرار جيد! إن الخطة باء للمفوضية الأوروبية هي "الخطة ألف" للمجر".وفي وقت سابق، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إن المفوضية الأوروبية تعد خيارات بديلة لتقديم المساعدة المالية لأوكرانيا من الاتحاد الأوروبي، في حالة فشل المفاوضات بشأن تخصيص هذه الأموال من ميزانية عموم أوروبا. وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، نقلاً عن مصادر، أن الاتحاد الأوروبي يعد خطة احتياطية لمساعدة أوكرانيا بمبلغ يصل إلى 20 مليار يورو عن طريق زيادة الديون.وفي قمة عُقدت في بروكسل، في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، استخدمت المجر حق النقض ضد زيادة في ميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة 2024-2027، بما في ذلك 50 مليار يورو لتقديم مساعدات مالية لكييف. وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، للصحفيين بعد القمة، إنه يتوقع أن يتمكن زعماء الاتحاد الأوروبي من الموافقة بالإجماع على المساعدة المالية لأوكرانيا في بداية عام 2024. ومن المقرر عقد القمة الاستثنائية المقبلة للاتحاد الأوروبي في الأول من فبراير.وتعرقل المجر معظم قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا، بما في ذلك الدفعة الثامنة البالغة 500 مليون يورو من المساعدات العسكرية، و5 مليارات يورو من صندوق السلام الأوروبي للدعم العسكري في عام 2024، وحزمة أوسع تبلغ 20 مليار يورو من المساعدات العسكرية على مدى أربع سنوات، أيضًا، بما يصل إلى 50 مليار دولار من المساعدات المالية الكلية للفترة 2024-2027.

https://sputnikarabic.ae/20231218/إعلام-المجر-قد-تحرم-من-حق-التصويت-في-الاتحاد-الأوروبي-بسبب-أوكرانيا-1084228141.html

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