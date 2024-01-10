https://sputnikarabic.ae/20240110/المغرب-رئيسا-لمجلس-حقوق-الإنسان-التابع-للأمم-المتحدة-لعام-2024-1084859453.html
المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024
المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024
أفاد رئيس مجلس حقوق الإنسان والممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة، السفير فيبريان روديارد، اليوم الأربعاء، بانتخاب ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة،... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T14:25+0000
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وأوضح روديارد: "عمر زنيبر، حصل على 30 صوتًا من أصل 47 صوتًا، بينما حصل منافسه، الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة مكسوليسي نكوسي، على 17 صوتا".وتابع زنيبر: "سنبذل الجهود بالتضافر من أجل تنظيم أعمال هذا المجلس بطريقة أكثر عقلانية".وكانت المجموعة الأفريقية التي تتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان هذا العام، قدمت أسماء المرشحين للمنصب، وهما السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، وممثل جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، السفير مكسوليسي نكوسي.يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع المجلس.ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عيّن النائب الأول لرئيس الوزراء الهولندي سيغريد كاغ لمراقبة تسليم المساعدات إلى غزة.وقال دوغاريك في بيان: "أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم عن تعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720".
https://sputnikarabic.ae/20240110/الجزائر-تدعو-لجلسة-مفتوحة-في-مجلس-الأمن-لمناقشة-خطر-التهجير-القسري-لسكان-غزة-1084845497.html
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العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, مجلس حقوق الإنسان, أخبار المغرب اليوم
العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, مجلس حقوق الإنسان, أخبار المغرب اليوم
المغرب رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024
أفاد رئيس مجلس حقوق الإنسان والممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة، السفير فيبريان روديارد، اليوم الأربعاء، بانتخاب ممثل المغرب الدائم لدى الأمم المتحدة، عمر زنيبر، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024، بحسب نتائج التصويت.
وأوضح روديارد: "عمر زنيبر، حصل على 30 صوتًا من أصل 47 صوتًا، بينما حصل منافسه، الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة مكسوليسي نكوسي، على 17 صوتا".
وقال زنيبر عقب انتخابه: "إنه لشرف عظيم لي أن نحظى بانتخاب رئاسة هذا المجلس الموقر ونحن سعداء بذلك، وننظر لهذا التكليف على أنه واجب والتزام".
وتابع زنيبر: "سنبذل الجهود بالتضافر من أجل تنظيم أعمال هذا المجلس بطريقة أكثر عقلانية".
وكانت المجموعة الأفريقية التي تتولى رئاسة مجلس حقوق الإنسان هذا العام، قدمت أسماء المرشحين للمنصب، وهما السفير عمر زنيبر، الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، وممثل جنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة، السفير مكسوليسي نكوسي.
يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكومية دولية تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، بحسب موقع المجلس.
ويمتلك المجلس صلاحية مناقشة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان التي تتطلب اهتمامه على مدار العام، ويعقد اجتماعاته في مكتب الأمم المتحدة في جنيف.
وأعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك، اليوم الثلاثاء، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش، عيّن النائب الأول لرئيس الوزراء الهولندي سيغريد كاغ لمراقبة تسليم المساعدات إلى غزة
.
وقال دوغاريك في بيان: "أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
اليوم عن تعيين السيدة سيغريد كاغ من هولندا في منصب كبير منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2720".