https://sputnikarabic.ae/20240110/مجلس-الأمن-الدولي-يعتمد-مشروع-القرار-الأمريكي-الذي-يدين-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر--1084869974.html

مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدين هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر

مجلس الأمن الدولي يعتمد مشروع القرار الأمريكي الذي يدين هجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر

أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن مجلس الأمن الدولي اعتمد قرارًا يدعو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) إلى وقف فوري لهجماتهم على السفن في البحر الأحمر. 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T22:45+0000

2024-01-10T22:45+0000

2024-01-10T22:45+0000

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وأدان قرار مجلس الأمن بشدة هجمات "أنصار الله" على السفن التجارية، التي وقعت اعتبارًا من 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عندما هاجم الحوثيون واحتجزوا سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها.بالإضافة إلى ذلك، يطالب مجلس الأمن بأن تتوقف "أنصار الله" فورًا عن جميع الهجمات المماثلة التي تعرقل التجارة العالمية، وتلحق ضررًا بحقوق وحريات الملاحة، وتهدد السلام والأمان الإقليميين.كما يطالب مجلس الأمن بأن يطلق الحوثيون فورًا سراح سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها.ولفت مجلس الأمن حق الدول الأعضاء في حماية سفنها، وفقًا للقانون الدولي، من الهجمات، بما في ذلك تلك التي تضر بحقوق وحريات الملاحة.وصوتت 11 دولة لصالح القرار، في حين امتنعت أربع دول عن التصويت هي: روسيا والصين والجزائر وموزمبيق. وكان مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فياسيلي نيبينزيا، قد صرح سابقًا بأن الولايات المتحدة تسعى من خلال هذا القرار إلى تشريع أفعال التحالف في البحر الأحمر.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، يوم الأحد الماضي، مواصلة عملياتها في منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامنًا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، مؤكدة أن عسكرة أمريكا للبحر الأحمر لن تمنعها من ذلك.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله" مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.وحينها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات البحرية الأمريكية أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله"، ومقتل طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.ورد زعيم جماعة "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، يوم الخميس الماضي، على القصف الأمريكي بالقول إن "الاستهداف لزوارق البحرية في البحر الأحمر، لن يبقى دون رد وعقاب".ومنذ مطلع كانون الأول/ ديسمبر الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، ردًا على عمليات الجيش الإسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وبين الحين والآخر، تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا و"حزب الله" اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعمًا للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

https://sputnikarabic.ae/20240110/مجلس-الأمن-يصوت-على-مشروع-قرار-يدين-هجمات-أنصار-الله-في-البحر-الأحمر-1084867342.html

https://sputnikarabic.ae/20240110/أنصار-الله-الملاحة-في-البحر-الأحمر-آمنة-والأمريكيون-يضللون-العالم-1084866129.html

https://sputnikarabic.ae/20240110/أنصار-الله-تعلن-استهداف-سفينة-أمريكية--بعدد-كبير-من-الصواريخ-البالستية-والبحرية-والطائرات-المسيرة-1084855335.html

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