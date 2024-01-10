https://sputnikarabic.ae/20240110/وسط-النزاع-الداخلي-في-الإكوادور-البيرو-تعزز-حدودها-بشرطة-مكافحة-الشغب-1084842572.html
وسط النزاع الداخلي في الإكوادور... البيرو تعزز حدودها بشرطة مكافحة الشغب
وسط النزاع الداخلي في الإكوادور... البيرو تعزز حدودها بشرطة مكافحة الشغب
عززت البيرو حماية حدودها مع الإكوادور بإرسال وحدات شرطة مكافحة شغب إضافية على الحدود، وذلك بعد إعلان حكومة الإكوادور، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، بعد... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T00:04+0000
2024-01-10T00:04+0000
2024-01-10T00:04+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة الداخلية في البيرو في مدونة على منصة "إكس" إن "وزير الداخلية فيكتور توريس فالكون، أمر على الفور بإرسال فرقة من مديرية العمليات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية لتعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود مع الإكوادور".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.
https://sputnikarabic.ae/20240109/رئيس-الإكوادور-يعلن-حالة-نزاع-داخلي-مسلح-بعد-وقوع-أعمال-شغب-واحتجاز-رهائن-فيديو-1084841220.html
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الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن, البيرو
الإكوادور, العالم, أخبار العالم الآن, البيرو
وسط النزاع الداخلي في الإكوادور... البيرو تعزز حدودها بشرطة مكافحة الشغب
عززت البيرو حماية حدودها مع الإكوادور بإرسال وحدات شرطة مكافحة شغب إضافية على الحدود، وذلك بعد إعلان حكومة الإكوادور، أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، فضلا عن أمرها للجيش بـ "تحييد" العصابات الإجرامية التي يبلغ عدد أعضائها عشرات الآلاف.
موسكو - سبوتنيك
. وقالت وزارة الداخلية في البيرو في مدونة على منصة "إكس" إن "وزير الداخلية فيكتور توريس فالكون، أمر على الفور بإرسال فرقة من مديرية العمليات الخاصة التابعة للشرطة الوطنية لتعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود مع الإكوادور".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الإكوادور دانيال نوبوا أن البلاد في حالة "نزاع داخلي مسلح"
، بعد وقوع أعمال شغب واحتجاز رهائن في عدة مدن وسجون، كما قرر تصنيف عصابات الجريمة المنظمة كمنظمات إرهابية.