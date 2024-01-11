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https://sputnikarabic.ae/20240111/الأهلي-المصري-يعلن-التعاقد-رسميا-مع-اللاعب-الفلسطيني-وسام-أبو-علي-فيديو-1084897623.html
الأهلي المصري يعلن التعاقد رسميا مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي... فيديو
الأهلي المصري يعلن التعاقد رسميا مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي... فيديو
أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي ليكون أول الصفقات الشتوية الجارية. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T18:05+0000
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وقال النادي الأهلي في بيان، إنه تم التعاقد رسميا مع وسام أبو علي لمدة 4 سنوات ونصف.وأشار إلى أنه أنهى كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال وسام أبو علي إلى صفوف الأهلي، بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة.وسبق واجتاز وسام أبو علي الكشف الطبي الذي أجراه فور وصوله للنادي الأهلي.وشارك وسام أبو علي صاحب الـ 25 عاما في 50 مباراة مع فريقه السويدي في الموسم الماضي استطاع خلالها أن يسجل 26 هدفا إلى جانب صناعته هدفين.
https://sputnikarabic.ae/20231018/الأهلي-المصري-يصدر-4-قرارات-دعما-للشعب-الفلسطيني-1082173005.html
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رياضة, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, مصر, أخبار فلسطين اليوم, منوعات
رياضة, نادي الأهلي, ماتش الأهلي اليوم, مصر, أخبار فلسطين اليوم, منوعات

الأهلي المصري يعلن التعاقد رسميا مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي... فيديو

18:05 GMT 11.01.2024
© Sputnik . mohamed Hemidaعشرات الالاف من جمهور الاهلي في ستاد القاهرة لمساندة فريقها ضد الوداد المغربي
عشرات الالاف من جمهور الاهلي في ستاد القاهرة لمساندة فريقها ضد الوداد المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© Sputnik . mohamed Hemida
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أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، التعاقد بشكل رسمي مع اللاعب الفلسطيني وسام أبو علي، لاعب نادي سيريوس السويدي ليكون أول الصفقات الشتوية الجارية.
وقال النادي الأهلي في بيان، إنه تم التعاقد رسميا مع وسام أبو علي لمدة 4 سنوات ونصف.
وأشار إلى أنه أنهى كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بانتقال وسام أبو علي إلى صفوف الأهلي، بعد الرجوع إلى محمود الخطيب رئيس النادي، والمشرف العام على الكرة.
وسبق واجتاز وسام أبو علي الكشف الطبي الذي أجراه فور وصوله للنادي الأهلي.
وشارك وسام أبو علي صاحب الـ 25 عاما في 50 مباراة مع فريقه السويدي في الموسم الماضي استطاع خلالها أن يسجل 26 هدفا إلى جانب صناعته هدفين.
رئيس النادي الأهلي الجديد محمود الخطيب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.10.2023
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