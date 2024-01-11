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الصين تدعو الولايات المتحدة لوقف اتصالاتها الرسمية مع تايوان
الصين تدعو الولايات المتحدة لوقف اتصالاتها الرسمية مع تايوان
صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، بأنه يتعين على الولايات المتحدة أن توقف اتصالاتها الرسمية مع تايوان وأن تتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى... 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T02:07+0000
2024-01-11T02:07+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وقال ليو بينجيو لوكالة "سبوتنيك "، في معرض تعليقه على خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال وفود رسمية للجزيرة : "ينبغي على الولايات المتحدة أن تلتزم بإخلاص بمبدأ صين واحدة وأحكام البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة... ووقف الاتصالات الرسمية مع منطقة تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان".بالإضافة إلى ذلك، دعا المتحدث باسم السفارة في واشنطن أيضًا إلى الامتناع عن التدخل بأي شكل من الأشكال في الانتخابات في تايوان.وأضاف أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين. وتعارض الصين بشدة قيام الولايات المتحدة بأي اتصالات رسمية مع منطقة تايوان".وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأربعاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الوضع أن بايدن يعتزم إرسال وفد من الحزبين إلى تايوان بعد انتخابات الجزيرة يوم السبت. ومن المقرر أن يضم الوفد نائب رئيس وزارة الخارجية الأميركية السابق جيمس شتاينبرغ ومستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي.يذكر أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، على الرغم من وجود حكومة غير خاضعة لسلطة بكين في الجزيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية في الصين في عام 1949.
https://sputnikarabic.ae/20231231/شي-جين-بينغ-إعادة-توحيد-الصين-وتايوان-ضرورة-تاريخية-1084606664.html
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واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, العالم
واشنطن, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار تايوان, العالم

الصين تدعو الولايات المتحدة لوقف اتصالاتها الرسمية مع تايوان

02:07 GMT 11.01.2024
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCEعلم الصين
علم الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / ISAAC LAWRENCE
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صرح المتحدث باسم السفارة الصينية في واشنطن، ليو بينجيو، بأنه يتعين على الولايات المتحدة أن توقف اتصالاتها الرسمية مع تايوان وأن تتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الداعية لاستقلال تايوان عن الصين.
واشنطن- سبوتنيك. وقال ليو بينجيو لوكالة "سبوتنيك "، في معرض تعليقه على خطط الرئيس الأمريكي جو بايدن إرسال وفود رسمية للجزيرة : "ينبغي على الولايات المتحدة أن تلتزم بإخلاص بمبدأ صين واحدة وأحكام البيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة... ووقف الاتصالات الرسمية مع منطقة تايوان، والتوقف عن إرسال إشارات خاطئة إلى القوى الانفصالية التي تدعو إلى استقلال تايوان".
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بالإضافة إلى ذلك، دعا المتحدث باسم السفارة في واشنطن أيضًا إلى الامتناع عن التدخل بأي شكل من الأشكال في الانتخابات في تايوان.
وأضاف أن "تايوان جزء لا يتجزأ من الصين. وتعارض الصين بشدة قيام الولايات المتحدة بأي اتصالات رسمية مع منطقة تايوان".
وذكرت وسائل إعلام أمريكية، يوم الأربعاء نقلا عن أشخاص مطلعين على الوضع أن بايدن يعتزم إرسال وفد من الحزبين إلى تايوان بعد انتخابات الجزيرة يوم السبت. ومن المقرر أن يضم الوفد نائب رئيس وزارة الخارجية الأميركية السابق جيمس شتاينبرغ ومستشار الأمن القومي السابق ستيفن هادلي.
يذكر أن الصين تعتبر تايوان جزءا من أراضيها، على الرغم من وجود حكومة غير خاضعة لسلطة بكين في الجزيرة منذ انتهاء الحرب الأهلية في الصين في عام 1949.
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