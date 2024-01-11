https://sputnikarabic.ae/20240111/القسام-وسرايا-القدس-تعلنان-استهداف-غرفة-قيادة-إسرائيلية-بـالهاون-الثقيل-1084873446.html

"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف غرفة قيادة إسرائيلية بـ"الهاون الثقيل"

"القسام" و"سرايا القدس" تعلنان استهداف غرفة قيادة إسرائيلية بـ"الهاون الثقيل"

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفسلطينية، و"سرايا القدس" الجناح العسكري لـ"الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، اليوم الخميس، استهداف غرفة قيادة... 11.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-11T07:45+0000

2024-01-11T07:45+0000

2024-01-11T08:07+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

غزة

قطاع غزة

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وقالت "القسام" في بيان نشر على "تلغرام"، إن مقاتلين من "كتائب القسام وسرايا القدس تمكنوا من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".وتابعت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة".وذكرت "كتائب القسام"، يوم الثلاثاء الماضي، أن عناصرها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين.وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "مقتل 5 ضباط وجنود في معارك وسط قطاع غزة، ليرتفع العدد المعلن لقتلاه إلى 9، خلال 24 ساعة".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240110/مسؤول-في-حماس-يتحدث-عن-سبب-تنفيذ-طوفان-الأقصى-وتفاصيل-خطة-الخداع-الاستراتيجي-ضد-إسرائيل-1084864145.html

https://sputnikarabic.ae/20240109/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-9-ضباط-وجنود-في-معارك-غزة-خلال-الساعات-الـ24-الماضية-1084821301.html

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العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة