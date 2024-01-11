https://sputnikarabic.ae/20240111/مؤشر-خطير-يدل-على-استعدادات-واشنطن-لحرب-تايوان-1084876838.html

مؤشر خطير يدل على استعدادات واشنطن لحرب تايوان

مؤشر خطير يدل على استعدادات واشنطن لحرب تايوان

نقلت الولايات المتحدة كمية كبيرة من الوقود إلى الفلبين من قاعدة عسكرية في هاواي، ما يثير الشكوك حول الاستعدادات لحرب محتملة مع الصين بشأن تايوان. 11.01.2024, سبوتنيك عربي

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وحسب ما ذكر موقع "مانيلا تايمز" على الإنترنت، اليوم الخميس، فقد قالت السفارة الأمريكية في مانيلا إن "الناقلة التجارية Yosemite Trader موجودة حاليًا في خليج سوبيك في الفلبين لنقلها إلى منشأة تجارية لتخزين الوقود النظيف من المنشأة العسكرية الأمريكية "ريد هيل" في بيرل هاربور في هاواي".وأشارت أن صمت السلطات الأمريكية والفلبينية "لا يؤدي إلا إلى تعزيز الشكوك حول تخزين الإمدادات العسكرية في البلاد، وسط توقعات بحرب محتملة بين الصين والولايات المتحدة بشأن تايوان".وتصاعد الوضع حول تايوان بشكل كبير، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للجزيرة، في أوائل أغسطس/ آب 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر الجزيرة إحدى مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ورأت في هذه الخطوة دعمًا أمريكيًا للانفصالية التايوانية، وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

https://sputnikarabic.ae/20240111/الصين-تدعو-الولايات-المتحدة-لوقف-اتصالاتها-الرسمية-مع-تايوان-1084870730.html

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