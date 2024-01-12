https://sputnikarabic.ae/20240112/أنصار-الله-تؤكد-مقتل-وإصابة-11-عنصرا-من-قواتها-جراء-الضربات-الأمريكية-البريطانية-فيديو-1084909861.html
"أنصار الله" تؤكد مقتل وإصابة 11 عنصرا من قواتها جراء الضربات الأمريكية البريطانية... فيديو
"أنصار الله" تؤكد مقتل وإصابة 11 عنصرا من قواتها جراء الضربات الأمريكية البريطانية... فيديو
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T09:29+0000
2024-01-12T09:29+0000
2024-01-12T09:29+0000
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جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة.وقال سريع إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".وأضاف سريع أن الغارات أدت إلى مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله".وتابع: "يتحمل العدو الأمريكي والبريطاني كامل المسؤولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون رد ودون عقاب".وأكد سريع أن القوات المسلحة لـ"أنصار الله" لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وجميع الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله، بحسب قوله.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الحوثي-الضربات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-لن-تمر-دون-رد-1084908240.html
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أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
أنصار الله, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية, بريطانيا, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العالم العربي, الأخبار
"أنصار الله" تؤكد مقتل وإصابة 11 عنصرا من قواتها جراء الضربات الأمريكية البريطانية... فيديو
أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله"، العميد يحيى سريع، اليوم الجمعة.
وقال سريع إن "أمريكا وبريطانيا
شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".
وأضاف سريع أن الغارات أدت إلى مقتل 5 وإصابة 6 آخرين من القوات المسلحة التابعة لـ "أنصار الله".
وتابع: "يتحمل العدو الأمريكي والبريطاني كامل المسؤولية على عدوانه الإجرامي بحق شعبنا اليمني، ولن يمر دون رد ودون عقاب".
وأكد سريع أن القوات المسلحة لـ"أنصار الله" لن تتردد في استهداف مصادر التهديد، وجميع الأهداف المعادية في البر والبحر، دفاعًا عن اليمن وسيادته واستقلاله، بحسب قوله.
كما شدد المتحدث باسم القوات المسلحة لـ"أنصار الله" على الاستمرار في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى مواني فلسطين المحتلة (يقصد إسرائيل) من الملاحة في البحرين العربي والأحمر، بحسب قوله.
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله
" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.