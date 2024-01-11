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بدء الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن
https://sputnikarabic.ae/20240111/بدء-العملية-العسكرية-الأمريكية-البريطانية-على-مواقع-لـ-أنصار-الله-1084901542.html
بدء الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن
بدء الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن
أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا بشن ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" في اليمن. 11.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-11T23:35+0000
2024-01-11T23:55+0000
أنصار الله
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وصرح مصدر في الحكومة المحلية لوكالة "سبوتنيك" أن أربع غارات جوية نفذت، صباح اليوم، على العاصمة اليمنية صنعاء، موضحا أن مدينة الحديدة غربي اليمن تتعرض حاليًا أيضًا لقصف.ووفقًا لمصادر في قناة "العربية" السعودية، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وجاء موقف "أنصار الله" بالتزامن مع تقارير إعلامية عن استعدادات أمريكية وبريطانية لتوجيه ضربة عسكرية لـ "أنصار الله" رداً على عملياتها في البحر الأحمر، التي تقول الجماعة إنها تستهدف منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانئها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار على غزة.ويوم الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي ياباني برقم (2722)، أدان الهجمات التي تشنها "أنصار الله" على السفن في البحر الأحمر، مطالباً بالوقف الفوري لها.وجاء قرار مجلس الأمن، غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.وحينها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات البحرية الأمريكية، أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" ومقتل طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وأعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014م، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015م، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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أنصار الله
أنصار الله

بدء الولايات المتحدة وبريطانيا عملية عسكرية على مواقع لـ"أنصار الله" في اليمن

23:35 GMT 11.01.2024 (تم التحديث: 23:55 GMT 11.01.2024)
© AP Photo / Mohammed Huwaisاليمن
اليمن - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
© AP Photo / Mohammed Huwais
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا بدأتا بشن ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" في اليمن.
وصرح مصدر في الحكومة المحلية لوكالة "سبوتنيك" أن أربع غارات جوية نفذت، صباح اليوم، على العاصمة اليمنية صنعاء، موضحا أن مدينة الحديدة غربي اليمن تتعرض حاليًا أيضًا لقصف.
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ووفقًا لمصادر في قناة "العربية" السعودية، بدأت الولايات المتحدة وبريطانيا عملية ضد أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
وجاء موقف "أنصار الله" بالتزامن مع تقارير إعلامية عن استعدادات أمريكية وبريطانية لتوجيه ضربة عسكرية لـ "أنصار الله" رداً على عملياتها في البحر الأحمر، التي تقول الجماعة إنها تستهدف منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانئها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار على غزة.
ويوم الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي ياباني برقم (2722)، أدان الهجمات التي تشنها "أنصار الله" على السفن في البحر الأحمر، مطالباً بالوقف الفوري لها.
وجاء قرار مجلس الأمن، غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.
في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
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22:56 GMT
وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.
وحينها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات البحرية الأمريكية، أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" ومقتل طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.
ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.
وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2024
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22:26 GMT
وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014م، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015م، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
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