https://sputnikarabic.ae/20240112/الدفاع-الصينية-سنتخذ-التدابير-اللازمة-للقضاء-على-خطط-تحقيق-استقلال-وانفصال-تايوان-1084910527.html

الدفاع الصينية: سنتخذ التدابير اللازمة للقضاء على خطط تحقيق استقلال وانفصال تايوان

الدفاع الصينية: سنتخذ التدابير اللازمة للقضاء على خطط تحقيق استقلال وانفصال تايوان

أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، تشانغ شياو غانغ، اليوم الجمعة، بأن الجيش الصيني يحافظ دائما على مستوى عال من الاستعداد القتالي، وسيتخذ الإجراءات كافة... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T09:43+0000

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وقال غانغ، في بيان نشر على موقع الوزارة: "يحافظ جيش التحرير الشعبي دائما على درجة عالية من الاستعداد القتالي، وسيتخذ جميع التدابير اللازمة للقضاء على أي خطط لتحقيق استقلال وانفصال تايوان، وللدفاع بحزم عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي".وتدهور الوضع حول تايوان، بشكل كبير، بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك، نانسي بيلوسي، إلى الجزيرة في أوائل أغسطس /آب 2022. وأدانت الصين، التي تعتبر المنطقة أحد مقاطعاتها، زيارة بيلوسي، ووصفتها بأنها دعم أمريكي للانفصالية التايوانية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق.وانقطعت العلاقات بين الحكومة المركزية لجمهورية الصين الشعبية، والجزيرة التابعة لها، في عام 1949، بعد هزيمة قوات الكومينتانغ بقيادة تشان كايشي، في الحرب الأهلية ضد الحزب الشيوعي الصيني، وانتقالها إلى تايوان.وتخضع تايوان (الصين) للحكم بشكل مستقل عن البر الرئيسي للصين، منذ عام 1949، وتنظر بكين إلى الجزيرة على أنها مقاطعة تابعة لها، بينما تؤكد تايوان أنها دولة تتمتع بالحكم الذاتي ولكنها لم تصل إلى حد إعلان الاستقلال.وتعارض بكين أي اتصالات رسمية للدول الأجنبية مع تايبيه، وتعتبر السيادة الصينية على الجزيرة أمرًا لا جدال فيه.

https://sputnikarabic.ae/20240111/مؤشر-خطير-يدل-على-استعدادات-واشنطن-لحرب-تايوان-1084876838.html

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