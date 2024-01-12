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السعودية تنفي وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية
السعودية تنفي وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية
نفت المملكة العربية السعودية، وصول قوات أجنبية إلى أراضيها، وذلك تزامنا مع الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن. 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T08:36+0000
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ونقل موقع "العربية"، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، قوله إن "ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة".وفي وقت سابق اليوم، أعربت السعودية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات العسكرية الحاصلة في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.ودعت المملكة إلى ضرورة تحكيم روح الحوار وضبط النفس، محذرة من التصعيد الذي قد يتسبب في تفاقم الأوضاع الحالية في المنطقة.وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240112/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-الضربات-الأمريكية-على-اليمن--تجاهل-آخر-للقانون-الدولي-1084905761.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, الأخبار

السعودية تنفي وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية

08:36 GMT 12.01.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINEالجيش السعودي
الجيش السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / FAYEZ NURELDINE
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نفت المملكة العربية السعودية، وصول قوات أجنبية إلى أراضيها، وذلك تزامنا مع الهجوم الأمريكي البريطاني على مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.
ونقل موقع "العربية"، عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع السعودية، العميد الركن تركي المالكي، قوله إن "ما يتم تداوله عن وصول قوات أجنبية إلى قاعدة الملك فهد الجوية في محافظة الطائف لا أساس له من الصحة".
وفي وقت سابق اليوم، أعربت السعودية، عن قلقها البالغ إزاء التطورات العسكرية الحاصلة في منطقة البحر الأحمر والغارات الجوية التي تعرضت لها عدد من المواقع في الجمهورية اليمنية.
وأكدت الخارجية السعودية، في بيان، أهمية الحفاظ على أمن واستقرار هذه المنطقة التي تُعتبر حرية الملاحة فيها مطلبًا دوليًا، وتحذر من أن أي تصاعد قد يؤثر على مصالح العالم بأسره.
ودعت المملكة إلى ضرورة تحكيم روح الحوار وضبط النفس، محذرة من التصعيد الذي قد يتسبب في تفاقم الأوضاع الحالية في المنطقة.
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وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
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