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https://sputnikarabic.ae/20240112/المتحدثة-باسم-الخارجية-الروسية-الضربات-الأمريكية-على-اليمن--تجاهل-آخر-للقانون-الدولي-1084905761.html
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الضربات الأمريكية على اليمن تجاهل آخر للقانون الدولي
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الضربات الأمريكية على اليمن تجاهل آخر للقانون الدولي
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الضربات الأمريكية على اليمن هي مثال آخر على انحراف قرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T07:17+0000
2024-01-12T07:17+0000
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وقالت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "الضربات الجوية الأمريكية على اليمن هي مثال آخر على تحريف الأنغلوساكسون لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتجاهل التام للقانون الدولي لتصعيد الوضع في المنطقة لأغراضهم التدميرية".أعلن قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، أليكس غرينكيفيتش، أن سلاح الجو الأمريكي ضرب أكثر من 60 هدفا لجماعة "أنصار الله" باستخدام أكثر من 100 قذيفة دقيقة التوجيه من مختلف الأنواع.وقال غرينكيفيتش إنه "بناءً على أوامر من القيادة المركزية الأمريكية، نفذت القوات الجوية ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفاً للحوثيين المدعومين من إيران واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الضربات".أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم، أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها، نفذت ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وتعتزم قريبًا الكشف عن تفاصيل العملية.وصباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الخارجية-السعودية-المملكة-بقلق-بالغ-العمليات-العسكرية-التي-تشهدها-منطقة-البحر-الأحمر-1084902947.html
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العالم, روسيا, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, روسيا, أخبار اليمن الأن, الولايات المتحدة الأمريكية

المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الضربات الأمريكية على اليمن تجاهل آخر للقانون الدولي

07:17 GMT 12.01.2024
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reaganالأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية "رونالد ريغان" وطراد الصواريخ "شنسلورسفيل"
الأسطول الأمريكي - حاملة الطائرات الأمريكية رونالد ريغان وطراد الصواريخ شنسلورسفيل - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
CC BY 2.0 / U.S. Navy/MC2 John Harris / USS Ronald Reagan
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أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الضربات الأمريكية على اليمن هي مثال آخر على انحراف قرارات مجلس الأمن الدولي والتجاهل التام للقانون الدولي لتصعيد الوضع في المنطقة.
وقالت زاخاروفا على قناتها في "تلغرام": "الضربات الجوية الأمريكية على اليمن هي مثال آخر على تحريف الأنغلوساكسون لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتجاهل التام للقانون الدولي لتصعيد الوضع في المنطقة لأغراضهم التدميرية".
أعلن قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، أليكس غرينكيفيتش، أن سلاح الجو الأمريكي ضرب أكثر من 60 هدفا لجماعة "أنصار الله" باستخدام أكثر من 100 قذيفة دقيقة التوجيه من مختلف الأنواع.
وقال غرينكيفيتش إنه "بناءً على أوامر من القيادة المركزية الأمريكية، نفذت القوات الجوية ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفاً للحوثيين المدعومين من إيران واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الضربات".
علم السعودية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.01.2024
السعودية تعرب عن قلقها البالغ من العمليات العسكرية التي تشهدها منطقة البحر الأحمر
01:40 GMT
أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم، أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها، نفذت ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، وتعتزم قريبًا الكشف عن تفاصيل العملية.
وصباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.
وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانيها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار عن غزة.
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