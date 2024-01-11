https://sputnikarabic.ae/20240111/أنصار-الله-الشعب-اليمني-على-استعداد-وجهوزية-كاملة-لخوض-أي-معركة-أو-مواجهة-مع-الأعداء-1084901283.html

"أنصار الله": الشعب اليمني على استعداد وجهوزية كاملة لخوض أي معركة أو مواجهة مع الأعداء

"أنصار الله": الشعب اليمني على استعداد وجهوزية كاملة لخوض أي معركة أو مواجهة مع الأعداء

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، اليوم الجمعة، استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً... 11.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-11T23:19+0000

2024-01-11T23:19+0000

2024-01-11T23:19+0000

أنصار الله

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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القاهرة - سبوتنيك. وقال عضو المكتب السياسي لـ "أنصار الله" فضل أبو طالب، عبر "إكس" (تويتر سابقاً): "يؤكد الأمريكي والبريطاني أن التوجه لاستهداف الشعب اليمني يأتي في إطار دعم الكيان الصهيوني".وأضاف: "في المقابل يؤكد الشعب اليمني بأن عملياته العسكرية في البحر تأتي في إطار دعم الشعب الفلسطيني وإسناد المقاومة".وتابع: "يؤكد الشعب اليمني أنه على استعداد تام وجهوزية كاملة لخوض أي معركة أو مواجهة مع الأعداء مهما بلغت في مستواها حتى تحقيق النصر للشعب الفلسطيني واليمني".وجاء موقف "أنصار الله" بالتزامن مع تقارير إعلامية عن استعدادات أمريكية وبريطانية لتوجيه ضربة عسكرية لـ "أنصار الله" رداً على عملياتها في البحر الأحمر، التي تقول الجماعة إنها تستهدف منع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانئها من المرور في البحر الأحمر، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانئها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار على غزة.ويوم الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي ياباني برقم (2722)، أدان الهجمات التي تشنها "أنصار الله" على السفن في البحر الأحمر، مطالباً بالوقف الفوري لها.وجاء قرار مجلس الأمن، غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.وحينها، قالت القيادة المركزية الأمريكية، إن مروحيات البحرية الأمريكية، أغرقت ثلاثة زوارق لجماعة "أنصار الله" ومقتل طاقمها أثناء مهاجمتهم سفينة الحاويات (ميرسك هانغزو) قبالة سواحل اليمن جنوب البحر الأحمر.ومنذ مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تبنت "أنصار الله" استهداف 11 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، رداً على عمليات الجيش الاسرائيلي ضد المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.وأعلنت "أنصار الله"، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، الاستيلاء على سفينة الشحن "غالاكسي ليدر" المملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في البحر الأحمر، واقتيادها إلى الساحل اليمني، تضامناً مع المقاومة الفلسطينية في مواجهة العمليات العسكرية لإسرائيل في غزة.وكانت جماعة "أنصار الله"، أعلنت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أنها ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسناداً لفصائل المقاومة الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي بقطاع غزة، حال تدخل أمريكا عسكرياً بشكل مباشر في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في القطاع.وبين الحين والآخر تعلن جماعة "أنصار الله" أنها جزء من محور المقاومة الذي يضم إيران وسوريا وحزب الله اللبناني وفصائل المقاومة الفلسطينية، مؤكدة استعدادها للمشاركة في القتال إلى جانب المقاومة الفلسطينية.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ سبتمبر/أيلول 2014م، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 مارس/آذار 2015م، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.

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