https://sputnikarabic.ae/20240112/البنتاغون-لـسبوتنيك-الولايات-المتحدة-وشركائها-نفذوا-ضربات-ضد-أنصار-الله-في-اليمن-1084902204.html

البنتاغون لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة وشركائها نفذوا ضربات ضد "أنصار الله" في اليمن

البنتاغون لـ"سبوتنيك": الولايات المتحدة وشركائها نفذوا ضربات ضد "أنصار الله" في اليمن

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة، بالتنسيق مع شركائها، نفذت ضربات على أهداف لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T00:33+0000

2024-01-12T00:33+0000

2024-01-12T00:35+0000

البنتاغون الأمريكي

أنصار الله

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وقال المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، لوكالة "سبوتنيك": "الليلة، قام العسكريون الأمريكيون بتنفيذ ضربات في تنسيق مع شركائنا على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن. قريبًا، سنكشف عن معلومات مفصلة". ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية نفذت الولايات المتحدة وبريطانيا الهجمات على اليمن بدعم من أستراليا وهولندا والبحرين وكندا.وفي وقت سابق، صباح اليوم، أعلنت "أنصار الله" استعدادها خوض أي مواجهة مع الولايات المتحدة وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.وتأتي التطورات غداة إعلان زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي، مواصلة جماعته العمليات العسكرية التي تنفذها في البحر الأحمر لمنع إبحار السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتوجهة إلى موانئها للضغط على تل أبيب من أجل رفع الحصار على غزة.ويوم الخميس، اعتمد مجلس الأمن الدولي مشروع قرار أمريكي ياباني برقم (2722)، أدان الهجمات التي تشنها "أنصار الله" على السفن في البحر الأحمر، مطالباً بالوقف الفوري لها.وجاء قرار مجلس الأمن، غداة إعلان "أنصار الله" تنفيذها عمليةً مشتركةً بعدد كبير من الصواريخ البالستية والبحرية والطائرات المُسيرة استهدفت سفينة أمريكية قالت إنها تقدم الدعم لإسرائيل، معتبرةً أنه "رد أولي" على قصف القوات الأمريكية، الأسبوع الماضي، زوارق للجماعة ومقتل 10 من أفرادها.في حين أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إحباط هجوم لـ "أنصار الله" وصفته بـ "المعقد" بـ 18 طائرة مُسيرة وصاروخين كروز مضادين للسفن، وصاروخ باليستي مضاد، باتجاه ممرات الشحن الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيرة إلى أن الهجوم هو الـ 26 للجماعة منذ 19 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.وتصاعد التوتر في البحر الأحمر، عقب إعلان "أنصار الله"، يوم الأحد الماضي، مقتل 10 من قواتها إثر قصف أمريكي استهدف ثلاثة زوارق تابعة لها، محملةً واشنطن تبعات ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240112/-أنصار-الله-القوات-المسلحة-اليمنية-ترد-بقوة-على-البوارج-الأمريكية-والبريطانية-في-البحر-الأحمر-1084902005.html

https://sputnikarabic.ae/20240111/بدء-العملية-العسكرية-الأمريكية-البريطانية-على-مواقع-لـ-أنصار-الله-1084901542.html

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