https://sputnikarabic.ae/20240112/بحث-مقترح-بإنشاء-خط-غاز-بين-أوروبا-ونيجيريا-مرورا-بالنيجر-وليبيا-1084913956.html

بحث مقترح بإنشاء خط غاز بين أوروبا ونيجيريا مرورا بالنيجر وليبيا

بحث مقترح بإنشاء خط غاز بين أوروبا ونيجيريا مرورا بالنيجر وليبيا

بحث رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، مقترحا بإنشاء خط غاز بين نيجيريا وأوروبا، مرورا بالنيجر وليبيا. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T11:48+0000

2024-01-12T11:48+0000

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وقالت بوابة "الوسط" الليبية، إن "النظر في هذا المقترح جاء ذلك خلال استقبال الدبيبة، أمس الخميس، للأمين العام لمنظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (APPO) عمر الفاروق، بحضور وزير النفط والغاز محمد عون".وشهدت المباحثات عددا من الموضوعات، على رأسها إنشاء البنك الأفريقي للطاقة، بهدف دعم مشروعات الصناعة النفطية في أفريقيا، والاستفادة منها في تنمية الدول الأفريقية الأعضاء، وكذلك الاستفادة منها في إنتاج الطاقة المتجددة.يشار إلى أن اقتراح تصدير الغاز النيجيري إلى أوروبا، كان قد عرض للمرة الأولى خلال استقبال وزير النفط والغاز محمد عون، أمين العام المنظمة، عمر الفاروق، يوم الأربعاء الماضي، على هامش زيارة الفاروق، إلى طرابلس للمشاركة في قمة الطاقة والاقتصاد 2024، التي تستضيفها ليبيا، خلال المدة من 13-14 يناير/ كانون الثاني الجاري.وفي وقت سابق، أشاد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بحالة الاستقرار في إنتاج النفط في البلاد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها، يوم الثلاثاء الماضي، في مدينة بنغازي.وأكد بن قدارة على أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامًا كبيرًا، هذه الفترة، باستقرار إنتاج النفط بغية الوصول إلى الإنتاج المستهدف.وقال بن قدارة إن "المؤسسة تعمل على خلق بيئة عمل آمنة للعاملين في الشركات النفطية"، مشددًا على ضرورة المحافظة على البيئة من التلوث في مناطق عمليات المؤسسة وما حولها، مثمنًا دور العاملين في قطاع النفط على حسن تعاملهم مع الظروف الصعبة لمواصلة الإنتاج.

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