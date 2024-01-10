https://sputnikarabic.ae/20240110/رئيس-المؤسسة-الوطنية-للنفط-في-ليبيا-يشيد-باستقرار-إنتاج-النفط-بعد-حالة-القوة-القاهرة-1084844123.html

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يشيد باستقرار إنتاج النفط بعد حالة "القوة القاهرة"

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا يشيد باستقرار إنتاج النفط بعد حالة "القوة القاهرة"

أشاد فرحات بن قدارة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بحالة الاستقرار في إنتاج النفط في البلاد، خلال اجتماعات الجمعية العمومية للمؤسسة الوطنية للنفط... 10.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-10T05:40+0000

2024-01-10T05:40+0000

2024-01-10T05:40+0000

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وأكد بن قدارة على أن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يولي اهتمامًا كبيرًا هذه الفترة باستقرار إنتاج النفط بغية الوصول إلى الإنتاج المستهدف.وقال بن قدارة أن "المؤسسة تعمل على خلق بيئة عمل آمنة للعاملين في الشركات النفطية"، مشددًا على ضرورة المحافظة على البيئة من التلوث في مناطق عمليات المؤسسة وما حولها، مثمنًا دور العاملين في قطاع النفط على حسن تعاملهم مع الظروف الصعبة لمواصلة الإنتاج.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت حالة القوة القاهرة في حقل الشرارة النفطي، بسبب توقف الإنتاج في الحقل يوم الأحد الماضي، نتيجة إغلاق الحقل من قبل المعتصمين، ما أدى إلى توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى ميناء الزاوية غرب البلاد.يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تمر بخلافات مع وزارة النفط على إدارة قطاع النفط بسبب تداخل الصلاحيات بين المؤسسة والوزارة، كما يشهد قطاع النفط في ليبيا تحديات كبيرة بسبب الإغلاقات المتكررة وحالات القوة القاهرة التي مرت بها المؤسسة، بسبب حالة عدم الاستقرار في البلاد.

https://sputnikarabic.ae/20240103/ليبيا-المجلس-الأعلى-للدولة-يحذر-المؤسسة-الوطنية-للنفط-من-إبرام-أي-اتفاقيات-1084682195.html

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