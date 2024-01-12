https://sputnikarabic.ae/20240112/سوريا-تدين-الغارات-الجوية-الأمريكية-والبريطانية-على-اليمن-1084915545.html

سوريا تدين الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن

سوريا تدين الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن

أدانت سوريا، اليوم الجمعة، الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على اليمن، لما تمثله من تهديد للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والملاحة فيه. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

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وجاء في بيان وزارة الخارجية السورية المنشور على موقعها الإلكتروني: "سوريا تدين الغارات الجوية الأمريكية والبريطانية على مدن يمنية وما تمثله من عدوان على الشعب اليمني وتهديد للأمن والاستقرار في منطقة البحر الأحمر والملاحة فيه".وتابع البيان أن "سوريا تستنكر تصريحات ممثلي الإدارة الأمريكية الذين نصّبوا أنفسهم محامين عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في استخفاف واضح للقانون الدولي، وعن المجازر الوحشية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها إسرائيل، وسعيهم الفاضح لتمكينها من الإفلات من المساءلة والعقاب".ورحبت سوريا في البيان بالتحرك الذي قامت به جمهورية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية جرّاء انتهاكاتها الفاضحة لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها".وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.وصباح اليوم الجمعة، أعلنت "أنصار الله" استعدادها لخوض أي مواجهة مع أمريكا وبريطانيا، معتبرةً أن استهدافها بأي عمل عسكري يأتي دعماً لإسرائيل.

https://sputnikarabic.ae/20240112/سوناك-ضرباتنا-ضد-أنصار-الله-كانت-دفاعا-عن-النفس-1084912635.html

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