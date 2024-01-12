https://sputnikarabic.ae/20240112/سوناك-ضرباتنا-ضد-أنصار-الله-كانت-دفاعا-عن-النفس-1084912635.html
سوناك: ضرباتنا ضد "أنصار الله" كانت دفاعا عن النفس
سوناك: ضرباتنا ضد "أنصار الله" كانت دفاعا عن النفس
صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن الضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، "ضرورية ومتناسبة" لحماية الشحن العالمي في البحر الأحمر،... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T11:16+0000
2024-01-12T11:16+0000
2024-01-12T11:16+0000
بريطانيا
أخبار اليمن الأن
أنصار الله
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0c/1084912156_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_2a4d441e0ea634a50853829e28c2211a.jpg
وأضاف سوناك لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذا الإجراء كان دفاعًا عن النفس"، متهما جماعة "أنصار الله" بتهديد السفن البريطانية في البحر الأحمر.وأوضح أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية البريطانية والأمريكية".وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "هذا لا يمكن أن يستمر. المملكة المتحدة ستدافع دائما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة". وأكد سوناك أن الهدف من هذا الإجراء هو "إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي".وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.
https://sputnikarabic.ae/20240112/الحوثي-الضربات-الأمريكية-البريطانية-على-اليمن-لن-تمر-دون-رد-1084908240.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/إيران-الهجوم-الأمريكي-على-اليمن-محاولة-لصرف-الانتباه-عن-جرائم-إسرائيل-في-غزة-1084905564.html
https://sputnikarabic.ae/20240112/سلطنة-عمان-نستنكر-الهجوم-على-اليمن-بينما-تتمادى-إسرائيل-في-حربها-على-غزة-دون-حساب-1084911086.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/0c/1084912156_199:0:2928:2047_1920x0_80_0_0_70c0a1d353f198ff9f254424133e9818.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
بريطانيا, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
سوناك: ضرباتنا ضد "أنصار الله" كانت دفاعا عن النفس
صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن الضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، "ضرورية ومتناسبة" لحماية الشحن العالمي في البحر الأحمر، بحسب قوله.
وأضاف سوناك
لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذا الإجراء كان دفاعًا عن النفس"، متهما جماعة "أنصار الله" بتهديد السفن البريطانية في البحر الأحمر.
وأوضح أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية البريطانية والأمريكية".
وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "هذا لا يمكن أن يستمر. المملكة المتحدة ستدافع دائما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة".
وأشار إلى أن "المملكة المتحدة اتخذت إجراءات محدودة وضرورية ومتناسبة للدفاع عن النفس، إلى جانب الولايات المتحدة بدعم غير عملياتي من هولندا وكندا والبحرين".
وأكد سوناك أن الهدف من هذا الإجراء هو "إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي".
وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "أمريكا وبريطانيا
شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".
وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله
" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وأعلن البنتاغون
أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.
وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.