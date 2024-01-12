https://sputnikarabic.ae/20240112/سوناك-ضرباتنا-ضد-أنصار-الله-كانت-دفاعا-عن-النفس-1084912635.html

سوناك: ضرباتنا ضد "أنصار الله" كانت دفاعا عن النفس

سوناك: ضرباتنا ضد "أنصار الله" كانت دفاعا عن النفس

صرح رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بأن الضربات على مواقع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن، "ضرورية ومتناسبة" لحماية الشحن العالمي في البحر الأحمر،... 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T11:16+0000

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وأضاف سوناك لوسائل إعلام بريطانية، أن "هذا الإجراء كان دفاعًا عن النفس"، متهما جماعة "أنصار الله" بتهديد السفن البريطانية في البحر الأحمر.وأوضح أنه "على الرغم من التحذيرات المتكررة من المجتمع الدولي، واصل الحوثيون تنفيذ هجمات في البحر الأحمر، بما في ذلك ضد السفن الحربية البريطانية والأمريكية".وأضاف رئيس الوزراء البريطاني: "هذا لا يمكن أن يستمر. المملكة المتحدة ستدافع دائما عن حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة". وأكد سوناك أن الهدف من هذا الإجراء هو "إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين وحماية الشحن العالمي".وكانت جماعة أنصار الله (الحوثيين) اليمنية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الجمعة، مقتل 5 عناصر وإصابة 6 آخرين من قواتها، إثر الضربات التي شنتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن، متوعدة بالرد عليها.وقال المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للجماعة، العميد يحيى سريع، إن "أمريكا وبريطانيا شنت 73 غارة، استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظات الحديدة وتعز وحجة وصعدة".وتصاعد التوتر جنوبي البحر الأحمر، بعدما أعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية استهداف سفن تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردًا على الحرب الدائرة في قطاع غزة.وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر اليوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، ردا على الهجمات المتكررة على السفن التجارية في البحر الأحمر.وأعلن البنتاغون أن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربات متعمدة على أكثر من 60 هدفا تابعا لجماعة "أنصار الله" اليمنية واستخدمت أكثر من 100 قذيفة موجهة بدقة من مختلف الأنواع في الهجوم.وبحسب البنتاغون، تعرضت مراكز القيادة والتحكم ومستودعات الذخيرة ومنشآت الإنتاج والرادارات التابعة لـ"أنصار الله" للهجوم.

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