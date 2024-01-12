https://sputnikarabic.ae/20240112/محلل-إسرائيلي-جنوب-أفريقيا-انتصرت-بالفعل-في-معركة-لاهاي-1084927302.html

محلل إسرائيلي: جنوب أفريقيا انتصرت بالفعل في معركة لاهاي

محلل إسرائيلي: جنوب أفريقيا انتصرت بالفعل في معركة لاهاي

قال محلل إسرائيلي، اليوم الجمعة، إن الإجراءات أمام محكمة العدل الدولية هي انتصار للفلسطينيين في الحرب، حتى لو لم يتم صدور أمر بوقف المعارك. 12.01.2024, سبوتنيك عربي

2024-01-12T15:22+0000

2024-01-12T15:22+0000

2024-01-12T15:22+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

العالم

أخبار العالم الآن

جنوب أفريقيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/01/1083651048_0:234:3072:1962_1920x0_80_0_0_a81fe9e91036136550344223d71b26a7.jpg

جاء ذلك في تحليل للصحفي والمحلل الإسرائيلي "نداف إيل" وهو مبعوث صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إلى لاهاي مقر محكمة العدل الدولية تحت عنوان: "جنوب أفريقيا انتصرت بالفعل في معركة لاهاي بفضل الاهتمام الإعلامي".يقول "نداف إيل": "قصر العدل في لاهاي - هذا ما يسمى - كان متجمدا بالأمس. أربع درجات تحت الصفر في هذه المدينة الجميلة والهادئة. داخل القاعة، بالنسبة للإسرائيليين، كان الجو أكثر برودة. في الماضي، ركز الفلسطينيون على الخطابات الدعائية السياسية. وتوصل المحامون من بريتوريا وكيب تاون إلى استراتيجية أكثر فعالية ضد إسرائيل: الاستشهادات والأدلة. ولم يكونوا خبراء في الوضع في الشرق الأوسط أو إسرائيل أو الفلسطينيين. واجه المحامي الجنوب أفريقي رونالد لامولا صعوبة في نطق كلمة "كنيست".وتابع: "لكنهم كانوا بالتأكيد خبراء في القراءة الدقيقة لوسائل الإعلام حول العالم. وتصفح محققوهم شبكات التواصل الاجتماعي في إسرائيل، من فيديو لجنود يرقصون ويغنون أنه يجب محو نسل عماليق وأنه لا يوجد أشخاص (في غزة) أبرياء (..) إلى الفيديوهات من قطاع غزة عن تفجيرات المباني الاحتفالية - تم جمع كل شيء وحفظه وتقديمه إلى قضاة المحكمة".ومضى المحلل الإسرائيلي بقوله: "حتى أنهم (ممثلو جنوب أفريقيا)، وصلوا إلى حد الفيديو الأخير لعضو الكنيست موشيه سعادة، وشهادته حول المحادثات التي قيل فيها أنه من الضروري "تدمير غزة كلها"، وكانوا فخورين بأنهم لن يعرضوا أفلام رعب للمدنيين الذين قتلوا في قطاع غزة، حتى لا تصبح المحكمة "مسرحية". كانت بمثابة ضربة للتكتيكات الإسرائيلية".وتابع: "سواء تم منح الأمر المؤقت (بوقف الحرب) أم لا، فقد انتصر الجنوب أفريقيون بالفعل في هذه المعركة. سوف نهزم حماس في قطاع غزة، إذا تصرفنا بحكمة. لقد خسرنا في المعركة الدولية. إنه لأمر محزن للغاية، لأنه في غزة لا تحدث إبادة جماعية (..) إن العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين الذين قتلوا هو مأساة غير عادية، والحرب فظيعة. وهذا ليس دليلاً على الإبادة الجماعية".وأردف "نداف إيل": "لقد خسرنا في هذه المعركة، والدليل على ذلك هو المناقشة الدولية، والتقارير في الاستوديوهات. لقد شرعت إسرائيل في حرب عادلة لا مثيل لها، بعد أن تعرضت لهجوم غير متوقع وتعرض مواطنوها للقتل والحرق والاختطاف. ولكن هنا، في لاهاي، وفي وسائل الإعلام العالمية، انفتح نقاش عالمي حول مسألة الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل".وأمس الخميس، انطلقت الجلسة الأولى للدعوى، والتي قدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، بارتكاب "إبادة جماعية" في حربها على قطاع غزة.وصباح اليوم الجمعة، عقدت المحكمة، ومقرها لاهاي الهولندية، جلستها الثانية، حيث قدمت إسرائيل دفاعها عن اتهام جنوب أفريقيا لها بارتكاب "إبادة جماعية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 23 ألف قتيل وأكثر من 54 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20240112/-سياسي-جنوب-أفريقي-لـسبوتنيك-أميركا-وبريطانيا-وفرنسا-قد-تستخدم-الفيتو-ضد-أي-حكم-دولي-ضد-إسرائيل-1084919518.html

https://sputnikarabic.ae/20240112/وكيل-إسرائيل-في-جلسة-الاستماع-بلاهاي-إذا-كان-هناك-إجراء-ينبغي-اتخاذه-في-المحكمة-فهو-ضد-جنوب-أفريقيا-1084910759.html

إسرائيل

قطاع غزة

جنوب أفريقيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, العالم, أخبار العالم الآن, جنوب أفريقيا