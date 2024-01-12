https://sputnikarabic.ae/20240112/مراسل-سبوتنيك-هجوم-صاروخي-يدك-قاعدة-الجيش-الأمريكي-في-حقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1084915277.html
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هزت سلسلة انفجارات عنيفة، اليوم الجمعة، أحد أكبر القواعد اللاشرعية التي أقامها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" أبرز حقول الغاز الطبيعي بريف محافظة دير الزور... 12.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-12T12:25+0000
2024-01-12T12:25+0000
2024-01-12T12:25+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279437_0:159:1040:744_1920x0_80_0_0_713a7f92e766704e92139676f88e6ffa.jpg
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن انفجارات عنيفة دوت في قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية دكت القاعدة ومحيطها، ظهر اليوم الجمعة.وأضاف المراسل أن "الدفاعات الجوية الأمريكية حاولت التصدي للهجوم الصاروخي عبر مضاداتها الأرضية والجوية، دون جدوى"، موضحا أن "سلاح الجو الحربي والمروحي التابع لجيش الاحتلال الأمريكي، بدأ في هذه الأثناء، بالتحليق في أجواء البلدات المحيطة بقاعدتيه("كونيكو" و"العمر") المتواجدتين في المنطقة، مع فتح جدار الصوت.والهجوم الجديد هو الـ20 من نوعه الذي يدك القاعدة، خلال الشهرين الماضيين، والرابع خلال الأيام الأربعة الأخيرة.وكانت قوات الجيش الأمريكي، قد أجرت صباح يوم الثلاثاء الماضي 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية للتصدي لهجمات جوية محتملة على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة "التنف" بريف حمص على الحدود (السورية- الأردنية - العراقية)، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 122 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.
https://sputnikarabic.ae/20240110/مراسل-سبوتنيك-قصف-صاروخي-يدك-الجيش-الأمريكي-في-حقل-كونيكو-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1084860017.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/12/1083279437_0:0:1040:780_1920x0_80_0_0_ea0119cc838e56791b7395e89ecad981.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
مراسل "سبوتنيك": هجوم صاروخي يدك قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
هزت سلسلة انفجارات عنيفة، اليوم الجمعة، أحد أكبر القواعد اللاشرعية التي أقامها الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" أبرز حقول الغاز الطبيعي بريف محافظة دير الزور شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، أن انفجارات عنيفة دوت في قاعدة الجيش الأمريكي في حقل غاز "كونيكو" بريف المحافظة الشمالي، ناجمة عن رشقة صاروخية دكت القاعدة ومحيطها، ظهر اليوم الجمعة.
وأضاف المراسل أن "الدفاعات الجوية الأمريكية حاولت التصدي للهجوم الصاروخي عبر مضاداتها الأرضية والجوية، دون جدوى"، موضحا أن "سلاح الجو الحربي والمروحي التابع لجيش الاحتلال الأمريكي، بدأ في هذه الأثناء، بالتحليق في أجواء البلدات المحيطة بقاعدتيه("كونيكو" و"العمر") المتواجدتين في المنطقة، مع فتح جدار الصوت.
والهجوم الجديد هو الـ20 من نوعه الذي يدك القاعدة، خلال الشهرين الماضيين، والرابع خلال الأيام الأربعة الأخيرة.
وكانت قوات الجيش الأمريكي، قد أجرت صباح يوم الثلاثاء الماضي 9 كانون الثاني/ يناير الجاري، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية للتصدي لهجمات جوية محتملة على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.
يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم، انطلاقًا من قاعدة "التنف" بريف حمص على الحدود (السورية- الأردنية - العراقية)، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولًا إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأشهر الماضية إلى أكثر من 122 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلّفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.