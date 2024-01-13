https://sputnikarabic.ae/20240113/القسام-تستهدف-دبابات-ميركافا-ومروحية-إسرائيلية-بصاروخ-أرض-جو-1084949002.html
"القسام" تستهدف دبابات "ميركافا" ومروحية إسرائيلية بصاروخ أرض-جو... فيديو
"القسام" تستهدف دبابات "ميركافا" ومروحية إسرائيلية بصاروخ أرض-جو... فيديو
أفادت كتائب "القسام"، اليوم السبت، بأن مقاتليها استهدفو عددا من دبابات الـ"ميركافا" ومروحية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T12:38+0000
2024-01-13T12:38+0000
2024-01-13T12:47+0000
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ونشرت "القسام" مشاهد من إطلاق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس وأكد مجاهدونا مقتل عدد من أفرادها".وتابعت "القسام": "مجاهدو القسام تمكنو من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح".ووفقا للبيان فإن مقاتلي "القسام" تمكنو من "استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بصاروخ أرض-جو".وقالت "القسام": "تم استهداف جرافة عسكرية ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بعبوات "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".وأشارت إلى أن "مجاهدي القسام من استهدفو قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20240111/القسام-وسرايا-القدس-تعلنان-استهداف-غرفة-قيادة-إسرائيلية-بـالهاون-الثقيل-1084873446.html
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كتائب القسام, أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى
كتائب القسام, أخبار فلسطين اليوم, العالم, طوفان الأقصى
"القسام" تستهدف دبابات "ميركافا" ومروحية إسرائيلية بصاروخ أرض-جو... فيديو
12:38 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 12:47 GMT 13.01.2024)
أفادت كتائب "القسام"، اليوم السبت، بأن مقاتليها استهدفو عددا من دبابات الـ"ميركافا" ومروحية إسرائيلية في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
ونشرت "القسام" مشاهد من إطلاق رشقة صاروخية من شمال قطاع غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية.
وقالت "القسام" في بيان على قناة "تلغرام": "كتائب القسام تستهدف 4 دبابات ميركفاه صهيونية وناقلة جند بقذائف "الياسين 105" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وأضافت: "تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة صهيونية راجلة بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات شرق مدينة خانيونس وأكد مجاهدونا مقتل عدد من أفرادها".
وأشار البيان إلى أن "مجاهدي القسام تمكنو من الإجهاز على جنديين صهيونيين بشكل مباشر من مسافة صفر شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وتابعت "القسام": "مجاهدو القسام تمكنو من تفجير عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية خاصة مكونة من 4 جنود تقدمت صوب عين نفق شرق مدينة خانيونس وأوقعوهم بين قتيل وجريح".
وأكدت في بيانها أنها "قصفت تجمعاً لآليات وجنود الاحتلال شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
ووفقا للبيان فإن مقاتلي "القسام" تمكنو من "استهداف طائرة مروحية شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة بصاروخ أرض-جو".
وقالت "القسام": "تم استهداف جرافة عسكرية ودبابتين صهيونيتين من نوع ميركفاه بعبوات "شواظ" شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".
وأشارت إلى أن "مجاهدي القسام من استهدفو قوة صهيونية راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".