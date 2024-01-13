https://sputnikarabic.ae/20240113/المكتب-الإعلامي-الحكومي-في-غزة-800-ألف-مواطن-مهددين-بالموت-بسبب-الجوع-1084955081.html
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 800 ألف مواطن مهددين بالموت بسبب الجوع
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 800 ألف مواطن مهددين بالموت بسبب الجوع
صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمد و800 ألف مواطن مهددين بالموت بسبب سياسة التجويع... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T15:52+0000
2024-01-13T15:52+0000
2024-01-13T15:52+0000
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628277_0:258:3182:2048_1920x0_80_0_0_fb6ac1e6b5da3e3aca1cab01ced6f7cd.jpg
وقال المكتب الحكومي في بيان: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، ,ما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية".وتابع: "استمرار سياسة التجويع والتعطيش يعني أن قرابة 800,000 مواطن من أبناء شعبنا في محافظتي غزة والشمال يتهددهم الموت نتيجة ذلك".وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "محافظة شمال غزة تحتاج حالياً إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية وذلك بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يومياً أيضاً لضمان عدم حدوث مجاعة حقيقية في المحافظتين".وشدد المكتب على أنه "نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية والموت بسبب المجاعة والعطش وهي السياسة التي يكرسها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ونطالبهم بوقف هذه الحرب الوحشية بشكل فوري وعاجل ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".
https://sputnikarabic.ae/20240112/غريفيث-قلق-بشدة-إزاء-تصريحات-وزراء-إسرائيليين-بشأن-خطط-لتشجيع-انتقال-جماعي-لسكان-غزة-إلى-بلدان-أخرى-1084937083.html
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1e/1083628277_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_6f3f2f5aca6a64122ba1aeca1e0d042b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم
قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: 800 ألف مواطن مهددين بالموت بسبب الجوع
صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، أن مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمد و800 ألف مواطن مهددين بالموت بسبب سياسة التجويع والتعطيش.
وقال المكتب الحكومي في بيان: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، ,ما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية".
وأضاف: "وإطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إلى المحافظتين، وقتل أكثر من 14 شهيداً كانوا يبحثون عن لقمة طعام يأكلونها، وكذلك استهدافه لجميع خطوط مياه الشرب والآبار وتعطيله لكل مناحي الحياة تماماً".
وتابع: "استمرار سياسة التجويع والتعطيش يعني أن قرابة 800,000 مواطن من أبناء شعبنا في محافظتي غزة والشمال يتهددهم الموت نتيجة ذلك".
وأشار إلى أن "هذه السياسة المفضوحة تؤكد على النية المبيتة لحكومة الاحتلال بارتكاب حرب إبادة جماعية وتهجير المواطنين من منازلهم قسرياً تحت تهديد القتل والسلاح والقصف والتجويع والتعطيش، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني ولكل المعاهدات الدولية الأخرى".
وقال المكتب الإعلامي الحكومي: "محافظة شمال غزة تحتاج حالياً إلى 600 شاحنة من المساعدات والمواد الغذائية وذلك بشكل يومي، كما تحتاج محافظة غزة إلى 700 شاحنة يومياً أيضاً لضمان عدم حدوث مجاعة حقيقية في المحافظتين".
وشدد المكتب على أنه "نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي كامل المسؤولية عن النتائج الكارثية والموت بسبب المجاعة والعطش وهي السياسة التي يكرسها الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، ونطالبهم بوقف هذه الحرب الوحشية بشكل فوري وعاجل ووقف شلال الدم ووقف قتل واستهداف المدنيين والأطفال والنساء".