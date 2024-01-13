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https://sputnikarabic.ae/20240113/ترامب-بايدن-وقادة-الحرب-على-الحوثيين-هم-نفس-العصابة-التي-استسلمت-في-أفغانستان-1084939113.html
ترامب: بايدن وقادة الحرب على الحوثيين هم نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان
ترامب: بايدن وقادة الحرب على الحوثيين هم نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس بايدن لإشرافه على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بينما كان وزير... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T04:28+0000
2024-01-13T04:28+0000
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وقال ترامب في على وسائل التواصل الاجتماعي، "اسمحوا لي أن أوضح هذا. نحن نسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى حيث هزمت داعش! (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، ووزير دفاعنا، الذي اختفى للتو لمدة خمسة أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى".تم إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى في أوائل يناير/كانون الثاني بسبب إصابته بعدوى، بعد جراحة السرطان في أواخر ديسمبر/كانون الأول.فشلت وزارة الدفاع في إبلاغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى لعدة أيام، مما دفع الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى مطالبته بترك دوره القيادي.وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين ردا على الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.وقالت القوات الجوية الأمريكية إن الضربات أصابت أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا مختلفا.أدانت روسيا الضربات الجوية على اليمن التي نفذت في غياب تفويض من الأمم المتحدة، واصفة إياها بأنها تهديد مباشر للسلم والأمن العالميين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الطيران-الأمريكي-والبريطاني-يقصف-العاصمة-اليمنية-صنعاء-مجددا-1084938100.html
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ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله
ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله

ترامب: بايدن وقادة الحرب على الحوثيين هم نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان

04:28 GMT 13.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquezالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Godofredo A. Vásquez
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انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس بايدن لإشرافه على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بينما كان وزير الدفاع أوستن يدير العمليات عن بعد من غرفة المستشفى.
وقال ترامب في على وسائل التواصل الاجتماعي، "اسمحوا لي أن أوضح هذا. نحن نسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى حيث هزمت داعش! (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، ووزير دفاعنا، الذي اختفى للتو لمدة خمسة أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى".
وأضاف ترامب "تذكروا هذه هي نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان، حيث لم تتم محاسبة أو طرد أحد.. لقد كانت "اللحظة" الأكثر إحراجًا في تاريخ الولايات المتحدة.. والآن لدينا أيضا حروب في أوكرانيا.. جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".
تم إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى في أوائل يناير/كانون الثاني بسبب إصابته بعدوى، بعد جراحة السرطان في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
فشلت وزارة الدفاع في إبلاغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى لعدة أيام، مما دفع الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى مطالبته بترك دوره القيادي.
طائرات حربية أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
الطيران الأمريكي والبريطاني يقصف العاصمة اليمنية صنعاء مجددا
01:16 GMT
وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين ردا على الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت القوات الجوية الأمريكية إن الضربات أصابت أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا مختلفا.
أدانت روسيا الضربات الجوية على اليمن التي نفذت في غياب تفويض من الأمم المتحدة، واصفة إياها بأنها تهديد مباشر للسلم والأمن العالميين.
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