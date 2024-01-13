https://sputnikarabic.ae/20240113/ترامب-بايدن-وقادة-الحرب-على-الحوثيين-هم-نفس-العصابة-التي-استسلمت-في-أفغانستان-1084939113.html
ترامب: بايدن وقادة الحرب على الحوثيين هم نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان
ترامب: بايدن وقادة الحرب على الحوثيين هم نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس بايدن لإشرافه على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بينما كان وزير... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T04:28+0000
2024-01-13T04:28+0000
2024-01-13T04:28+0000
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وقال ترامب في على وسائل التواصل الاجتماعي، "اسمحوا لي أن أوضح هذا. نحن نسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى حيث هزمت داعش! (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، ووزير دفاعنا، الذي اختفى للتو لمدة خمسة أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى".تم إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى في أوائل يناير/كانون الثاني بسبب إصابته بعدوى، بعد جراحة السرطان في أواخر ديسمبر/كانون الأول.فشلت وزارة الدفاع في إبلاغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى لعدة أيام، مما دفع الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى مطالبته بترك دوره القيادي.وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين ردا على الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.وقالت القوات الجوية الأمريكية إن الضربات أصابت أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا مختلفا.أدانت روسيا الضربات الجوية على اليمن التي نفذت في غياب تفويض من الأمم المتحدة، واصفة إياها بأنها تهديد مباشر للسلم والأمن العالميين.
https://sputnikarabic.ae/20240113/الطيران-الأمريكي-والبريطاني-يقصف-العاصمة-اليمنية-صنعاء-مجددا-1084938100.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله
ترامب, جو بايدن, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أنصار الله
ترامب: بايدن وقادة الحرب على الحوثيين هم نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الرئيس بايدن لإشرافه على العمليات العسكرية في الشرق الأوسط، بينما كان وزير الدفاع أوستن يدير العمليات عن بعد من غرفة المستشفى.
وقال ترامب في على وسائل التواصل الاجتماعي، "اسمحوا لي أن أوضح هذا. نحن نسقط القنابل في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مرة أخرى حيث هزمت داعش! (تنظيم إرهابي محظور في روسيا)، ووزير دفاعنا، الذي اختفى للتو لمدة خمسة أيام، يدير الحرب من جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به في غرفة المستشفى".
وأضاف ترامب "تذكروا هذه هي نفس العصابة التي استسلمت في أفغانستان، حيث لم تتم محاسبة أو طرد أحد.. لقد كانت "اللحظة" الأكثر إحراجًا في تاريخ الولايات المتحدة.. والآن لدينا أيضا حروب في أوكرانيا.. جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة".
تم إدخال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى المستشفى في أوائل يناير/كانون الثاني بسبب إصابته بعدوى، بعد جراحة السرطان في أواخر ديسمبر/كانون الأول.
فشلت وزارة الدفاع في إبلاغ البيت الأبيض بدخول أوستن إلى المستشفى لعدة أيام، مما دفع الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى مطالبته بترك دوره القيادي.
وفي الساعات الأولى من يوم الجمعة، نفذت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ضربات جوية ضد مواقع الحوثيين ردا على الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقالت القوات الجوية الأمريكية إن الضربات أصابت أكثر من 60 هدفا في 16 موقعا مختلفا.
أدانت روسيا الضربات الجوية على اليمن التي نفذت في غياب تفويض من الأمم المتحدة، واصفة إياها بأنها تهديد مباشر للسلم والأمن العالميين.