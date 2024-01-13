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تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم نابلس وعدة مدن بالضفة.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم نابلس وعدة مدن بالضفة.. فيديو وصور
اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاث بلدات وقرى جنوب نابلس. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T01:10+0000
2024-01-13T01:10+0000
طوفان الأقصى
أخبار الضفة الغربية
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
طوفان الأقصى, أخبار الضفة الغربية, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
9 قتلى وعشرات الإصابات في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قوات الجيش الإسرائيلي تقتحم نابلس وعدة مدن بالضفة.. فيديو وصور

01:10 GMT 13.01.2024
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اقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، ثلاث بلدات وقرى جنوب نابلس.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الجيش الإسرائيلي اقتحم بلدتي قبلان وبيتا وقرية يتما، وسير جيباته العسكرية في شوارعها، وداهم عدة منازل فيها.
وأضافت الوكالة، بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي، وجاب عدة أحياء وشوارع، وتمركزت قرب دوار الداخلية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما على إسرائيل، أسفر عن مقتل أكثر من 1200 شخص، وردت إسرائيل في المقابل بضربات انتقامية، وأمرت بفرض حصار كامل على غزة، وشنت توغلا بريا في القطاع الفلسطيني بهدف معلن هو القضاء على "حماس" وإنقاذ محتجزيها، ما أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص حتى الآن في غزة.
وفي 24 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، توسطت قطر في اتفاق بين إسرائيل و"حماس" بشأن هدنة وتبادل بعض الأسرى والرهائن، فضلا عن إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتم تمديد وقف إطلاق النار عدة مرات، وانتهى في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتصاعدت التوترات في المنطقة بين عشية وضحاها، عندما ضربت أمريكا وحلفائها مواقع لجماعة "أنصار الله" في اليمن، ردا على هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، وذلك بعد إعلان "أنصار الله" في نوفمبر بأنهم سيستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل والسفن المتجهة إليها، ردا على حملتها العسكرية في غزة.
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Юг Израиля недалеко от границы с сектором Газа, после авиаударов Израиля - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "العدل الدولية" تنظر اتهامات لإسرائيل بالإبادة في غزة.. صور وفيديو11 يناير, 17:08 GMT
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