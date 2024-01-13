https://sputnikarabic.ae/20240113/روسيا-تدعو-القوى-الخارجية-الامتناع-عن-خطوات-استفزازية-تتعلق-بالانتخابات-في-تايوان--1084952816.html
روسيا تدعو "القوى الخارجية" للامتناع عن خطوات استفزازية تتعلق بالانتخابات في تايوان
روسيا تدعو "القوى الخارجية" للامتناع عن خطوات استفزازية تتعلق بالانتخابات في تايوان
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تدعو "القوى الخارجية" إلى الامتناع عن الاستفزازات في ضوء الانتخابات في تايوان. 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T14:56+0000
2024-01-13T14:56+0000
2024-01-13T14:57+0000
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وقالت زاخاروفا في بيان: "ندعو جميع القوى الخارجية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".وأشارت إلى أن موقف روسيا بشأن تايوان لم يتغير، والجانب الروسي يعترف بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مراسل "سبوتنيك" في تايوان، بفوز المرشح، المؤيد للاستقلال عن البر الصيني، من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، لاي تشينغدي، في رئاسة الإدارة التايوانية.وقال لاي تشينغدي، للناخبين: "أريد أن أشكر شعب تايوان على كتابته فصلا جديدا لديمقراطيتنا. لقد أظهرنا للعالم مدى تقديرنا للديمقراطية".وانطلقت، اليوم السبت، انتخابات رئاسة الإدارة في تايوان، حيث أكدت الصين أن هذا الاستحقاق يعد "مصيريا"، مطلقة عليه تسمية "ما بين السلام والحرب".ويتم انتخاب رئيس الإدارة في تايوان لمدة 4 سنوات، ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات دون وجود جولة ثانية أخرى من الانتخابات.
https://sputnikarabic.ae/20240113/فوز-المرشح-المؤيد-للانفصال-عن-الصين-بانتخابات-الرئاسة-التايوانية-1084950650.html
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العالم, روسيا, الصين, أخبار تايوان
العالم, روسيا, الصين, أخبار تايوان
روسيا تدعو "القوى الخارجية" للامتناع عن خطوات استفزازية تتعلق بالانتخابات في تايوان
14:56 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 14:57 GMT 13.01.2024)
أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن موسكو تدعو "القوى الخارجية" إلى الامتناع عن الاستفزازات في ضوء الانتخابات في تايوان.
وقالت زاخاروفا في بيان: "ندعو جميع القوى الخارجية إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي".
وأوضحت زاخاروفا أن العلاقات بين جانبي مضيق تايوان هي مسألة داخلية بحتة للصين، ومحاولات الدول الفردية لاستغلال الانتخابات في تايوان للضغط على بكين وزعزعة الوضع في المضيق وفي المنطقة، تعد بمثابة تهديد، فهي كلها تؤدي إلى نتائج عكسية وتستحق إدانة واسعة النطاق من المجتمع الدولي.
وأشارت إلى أن موقف روسيا بشأن تايوان لم يتغير، والجانب الروسي يعترف بوجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الصين، وأن روسيا تعارض استقلال تايوان بأي شكل من الأشكال.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أفاد مراسل "سبوتنيك" في تايوان، بفوز المرشح، المؤيد للاستقلال عن البر الصيني، من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، لاي تشينغدي، في رئاسة الإدارة التايوانية.
وقال لاي تشينغدي، للناخبين: "أريد أن أشكر شعب تايوان على كتابته فصلا جديدا لديمقراطيتنا. لقد أظهرنا للعالم مدى تقديرنا للديمقراطية".
وانطلقت، اليوم السبت، انتخابات رئاسة الإدارة في تايوان، حيث أكدت الصين أن هذا الاستحقاق يعد "مصيريا"، مطلقة عليه تسمية "ما بين السلام والحرب".
ويتم انتخاب رئيس الإدارة في تايوان لمدة 4 سنوات، ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات دون وجود جولة ثانية أخرى من الانتخابات.