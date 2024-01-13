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فوز المرشح المؤيد للانفصال عن الصين بانتخابات رئاسة الإدارة التايوانية
https://sputnikarabic.ae/20240113/فوز-المرشح-المؤيد-للانفصال-عن-الصين-بانتخابات-الرئاسة-التايوانية-1084950650.html
فوز المرشح المؤيد للانفصال عن الصين بانتخابات رئاسة الإدارة التايوانية
فوز المرشح المؤيد للانفصال عن الصين بانتخابات رئاسة الإدارة التايوانية
أفاد مراسل "سبوتنيك" في تايوان، بفوز المرشح، المؤيد للاستقلال عن البر الصيني، من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، لاي تشينغدي، في رئاسة الإدارة... 13.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-13T13:10+0000
2024-01-13T13:48+0000
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وقال لاي تشينغدي، للناخبين: "أريد أن أشكر شعب تايوان على كتابته فصلا جديدا لديمقراطيتنا. لقد أظهرنا للعالم مدى تقديرنا للديمقراطية".وشكر معارضيه، قائلا إنه "تحدث معهم هاتفيا وقبل تهنئتهم".وأضاف تشينغدي في مؤتمر صحفي: "لدي مسؤولية مهمة للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وسأتصرف وفقا لنظامنا الدستوري الديمقراطي والحر، وسأحافظ على الوضع الراهن بين جانبي مضيق تايوان".وأشار تشينغدي إلى أن تايوان ترغب بشدة في إجراء حوار مع الرئيس الصيني، "إذا كان هناك تكافؤ". وقال: "نحن مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمر من جانب الصين".ويتم انتخاب رئيس الإدارة في تايوان لمدة 4 سنوات، ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات دون وجود جولة ثانية أخرى من الانتخابات.
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أخبار تايوان, الصين, العالم
أخبار تايوان, الصين, العالم

فوز المرشح المؤيد للانفصال عن الصين بانتخابات رئاسة الإدارة التايوانية

13:10 GMT 13.01.2024 (تم التحديث: 13:48 GMT 13.01.2024)
© AP Photo / Ng Han Guanالفائر بالانتخابات الرئاسية التايوانية لاي تشينغدي
الفائر بالانتخابات الرئاسية التايوانية لاي تشينغدي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Ng Han Guan
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أفاد مراسل "سبوتنيك" في تايوان، بفوز المرشح، المؤيد للاستقلال عن البر الصيني، من الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، لاي تشينغدي، في رئاسة الإدارة التايوانية.
وقال لاي تشينغدي، للناخبين: "أريد أن أشكر شعب تايوان على كتابته فصلا جديدا لديمقراطيتنا. لقد أظهرنا للعالم مدى تقديرنا للديمقراطية".
وشكر معارضيه، قائلا إنه "تحدث معهم هاتفيا وقبل تهنئتهم".

وقالت صحيفة "فوكس تايوان": "مع إعلان 93 % من مراكز الاقتراع البالغ عددها 17795 مركزًا في تايوان، حصل هو يوي، على 33 بالمئة من الأصوات، مقارنة بـ 40 بالمئة لتشينغدي، و26 بالمئة لمرشح حزب الشعب التايواني كو وين جي، في الانتخابات الرئاسية في البلاد لعام 2024".

وأضاف تشينغدي في مؤتمر صحفي: "لدي مسؤولية مهمة للحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، وسأتصرف وفقا لنظامنا الدستوري الديمقراطي والحر، وسأحافظ على الوضع الراهن بين جانبي مضيق تايوان".

وشدد على أنه يعتزم استخدام "الحوار بدلا من المواجهة ومواصلة التبادلات والتعاون مع الصين، بثقة".

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وأشار تشينغدي إلى أن تايوان ترغب بشدة في إجراء حوار مع الرئيس الصيني، "إذا كان هناك تكافؤ".
وقال: "نحن مصممون على حماية تايوان من التهديدات والترهيب المستمر من جانب الصين".

وانطلقت، اليوم السبت، انتخابات رئاسة الإدارة في تايوان، حيث أكدت الصين أن هذا الاستحقاق يعد "مصيريا"، مطلقة عليه تسمية "ما بين السلام والحرب".

ويتم انتخاب رئيس الإدارة في تايوان لمدة 4 سنوات، ويفوز المرشح الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات دون وجود جولة ثانية أخرى من الانتخابات.
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