https://sputnikarabic.ae/20240110/فصائل-عراقية-تعلن-استهدافها-قاعدة-هيمو-العسكرية-الأمريكية-شمال-شرقي-سوريا-1084868859.html
فصائل عراقية تعلن استهدافها قاعدة "هيمو" العسكرية الأمريكية شمال شرقي سوريا
فصائل عراقية تعلن استهدافها قاعدة "هيمو" العسكرية الأمريكية شمال شرقي سوريا
أعلنت فصائل عراقية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت قاعدة "هيمو" العسكرية الأمريكية، الواقعة إلى جهة الغرب من مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، ردًا على استهداف... 10.01.2024, سبوتنيك عربي
2024-01-10T20:46+0000
2024-01-10T20:46+0000
2024-01-10T20:46+0000
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وجاء في بيان نشرته "المقاومة الإسلامية في العراق" عبر قناتها على "تلغرام": "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، قاعدة الاحتلال الأمريكي "هيمو" والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".وأفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، بتعرض قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في شرقي سوريا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لهجوم عبر رشقة صاروخية، وهو الهجوم الرقم 19 خلال الشهرين الماضيين، وثالث خلال ثلاثة أيام متتالية، وذلك بعد ساعات من إجراء تدريبات بالذخيرة الحية ضمن القاعدة.وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارات هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، ناتجة عن هجوم برشقة صاروخية، إضافة إلى استخدام المضادات الأرضية بالتصدي لها.وتنتشر في سوريا 28 قاعدة أمريكية منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.
https://sputnikarabic.ae/20240110/أنصار-الله-الملاحة-في-البحر-الأحمر-آمنة-والأمريكيون-يضللون-العالم-1084866129.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
القواعد الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العراق, العالم العربي
القواعد الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, العالم, العراق, العالم العربي
فصائل عراقية تعلن استهدافها قاعدة "هيمو" العسكرية الأمريكية شمال شرقي سوريا
أعلنت فصائل عراقية، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت قاعدة "هيمو" العسكرية الأمريكية، الواقعة إلى جهة الغرب من مطار القامشلي شمال شرقي سوريا، ردًا على استهداف الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين.
وجاء في بيان نشرته "المقاومة الإسلامية في العراق" عبر قناتها على "تلغرام": "استمرارًا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، بواسطة السلاح المناسب، قاعدة الاحتلال الأمريكي "هيمو" والتي تقع إلى الغرب من مطار القامشلي بسوريا، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل العدو، ونعدكم بالمزيد".
وقال المصدر إن "انفجارين سمع دويهما نتيجة إطلاق صاروخين باتجاه الحقل تبعها تحليق مروحيات أميركية".
وأفاد مصدر ميداني لوكالة "سبوتنيك"، بتعرض قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في شرقي سوريا، في وقت سابق اليوم الأربعاء، لهجوم عبر رشقة صاروخية،
وهو الهجوم الرقم 19 خلال الشهرين الماضيين، وثالث خلال ثلاثة أيام متتالية، وذلك بعد ساعات من إجراء تدريبات بالذخيرة الحية ضمن القاعدة.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" أن انفجارات هزت قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف دير الزور الشمالي، ناتجة عن هجوم برشقة صاروخية، إضافة إلى استخدام المضادات الأرضية بالتصدي لها.
وتابع المراسل أنه فور سماع الانفجارات داخل الحقل، تم استنفار كبير للطيران الحربي الأمريكي فوق المنطقة وخرق جدار الصوت فوق القرى المحيطة بالحقل.
وتنتشر في سوريا 28 قاعدة أمريكية منها 24 قاعدة عسكرية، و4 نقاط تواجد تتعرض بشكل شبه يومي لهجمات صاروخية، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على خلفية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وغالبًا ما تتبنى فصائل عراقية مسلحة قصف القواعد الأمريكية في سوريا والعراق.